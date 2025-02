Nikola Jokic é três vezes MVP da NBA e encontrar algum marcador pra ele não é nada fácil. Nesta temporada, o astro do Denver Nuggets tem 30 pontos por jogo, arremessando incríveis 47.4% do perímetro. Além disso, o sérvio dá 10.2 assistências por partida. Afinal, se deixar ir pra cesta, ele marca. Se der espaço, ele vai achar alguém livre.

No entanto, nas últimas temporadas, um jogador tem se destacado quando o assunto é marcar Jokic. Karl-Anthony Towns não é conhecido como um grande defensor. Longe disso, aliás, o pivô já foi criticado diversas vezes por seus esforços em proteger seu garrafão. Mas quando o assunto é enfrentar Jokic, as coisas mudam.

Nas duas últimas temporadas, nenhum pivô fez Jokic ter um aproveitamento de quadra pior do que Towns. Nos dois jogos dessa temporada contra o New York Knicks, o sérvio teve médias de apenas 19.5 pontos, 6.5 rebotes e 6.5 assistências, acertando 15 de 36 arremessos. Ademais, em ambos os jogos, tentou sete bolas de três pontos.

Nos playoffs de 23/24, quando Nuggets e Minnesota Timberwolves se enfrentaram, Towns também saiu vitorioso. Na série, Jokic teve 29 pontos, 11.4 rebotes e 7.9 assistências por jogo. Os números não são ruins, é claro, mas seu aproveitamento de três, 22.9%, é.

A combinação de tamanho, força e agilidade de Towns lhe dá uma chance de acompanhar Jokic no post. Além disso, o pivô consegue mantê-lo fora do garrafão por longos períodos, obrigando o sérvio a tentar mais bolas de três. Vale dizer que o principal aspecto do jogo de Jokic é justamente ficar de costas pra cesta, e o pivô do Timberwolves tenta tirar isso dele.

Ademais, como um dos pivôs com jogo ofensivo mais refinado da liga, Towns dá trabalho para Jokic do outro lado da quadra, fazendo ele suar tanto no garrafão quanto fora dele.

Na última temporada, era visto que um dos principais fatores do sucesso de Towns contra Jokic era o fato de ele jogar como ala-pivô, com Rudy Gobert protegendo o aro na defesa, o que lhe permitia ser mais agressivo ao marcar Jokic.

Mas, com a lesão de Mitchell Robinson, Towns tem sido o pivô titular dos Knicks nesta temporada da NBA, e sua defesa como marcador de Nikola Jokic tem sido tão boa quanto, quiçá melhor. Felizmente para Denver, por mais frustrante que esse confronto seja, ele não acontecerá de novo nesta temporada, a menos que as equipes se enfrentem nas Finais da NBA. E qualquer torcedor aceitaria esse cenário sem hesitar.

