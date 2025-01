Boletim de rumores e trocas da NBA (28/01/2025)

Bem-vindo à edição de 28 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Jakob Poeltl causa “desencontro de rumores” no Lakers

Anthony Davis sinalizou que o Los Angeles Lakers precisa de mais pivôs e, com isso, os rumores na franquia voltaram a aumentar. E um atleta, em particular, movimentou as especulações pelos lados do time. No entanto, com informações conflitantes. Segundo Evan Sidery, da revista Forbes, os dirigentes angelinos contataram o Toronto Raptors para checar a disponibilidade de Jakob Poeltl.

Mas, ao mesmo tempo, o veterano Marc Stein garantiu que não há interesse da equipe no austríaco. O jornalista vai além: apesar das palavras de Davis, os californianos não tratam trazer um pivô como obrigatório antes da trade deadline. O único jogador que, caso disponível, pode mudar isso seria Walker Kessler. Poeltl disputou 40 jogos nessa temporada, com médias de 14,5 pontos e 10,3 rebotes.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Nuggets teria interesse em “reencontro” com Bruce Brown

Bruce Brown foi campeão da NBA pelo Denver Nuggets, em 2023. Em seguida, muito valorizado, ele deixou a franquia para assinar um grande contrato na liga. Mas, após menos de duas temporadas, o destino pode levá-lo de volta. De acordo com Bennett Durando, do jornal Denver Post, a franquia gostaria do retorno do ala-pivô caso seja dispensado pelo Raptors nos próximos dias.

A operação, no entanto, não é tão simples assim. Por enquanto, o time nem é elegível para contratar o jogador mesmo se estiver livre no mercado. O Nuggets, a princípio, precisa reduzir a sua folha salarial em quase US$6 milhões para poder negociar com agentes livres. “Despachar” o vínculo de Zeke Nnaji já seria o bastante para isso.

Publicidade

Kings segura novato e explora mercado com Kevin Huerter

O Sacramento Kings é um dos times mais ativos da liga antes da trade deadline. Mas não está disposto a fechar negociações a qualquer custo. Existe um jogador que, não importa quem seja o reforço, não deverá estar ao alcance dos adversários. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, a franquia não vai trocar novato Devin Carter.

Há um ala-armador disponível para transações no Kings, mas não é o calouro. Trata-se do arremessador Kevin Huerter, que, aliás, a equipe tenta negociar desde a temporada passada. Vivendo a pior campanha da carreira nos arremessos de longa distância, no entanto, a tendência é que ele não atraía muito interesse.

Publicidade

Novato, Matas Buzelis seria único “intocável” do Bulls

O Chicago Bulls está aberto a negócios. Ninguém sabe qual é o negócio preferencial que busca, mas o time está com a mão no telefone. A franquia trabalha para trocar os seus veteranos e, ao mesmo tempo, quer atuar como o facilitador para grandes transações. De acordo com Joe Cowley, do jornal Chicago Sun-Times, o único cenário descartado é se desfazer do novato Matas Buzelis.

“A organização está disposta a trocar qualquer um do elenco se fizer esse time melhor em longo prazo. Em particular, se isso ajudar a manter a escolha do time no próximo draft. Mas isso não significa que queira entregar os seus jogadores por nada. Matas, em síntese, é o mais próximo de um ‘intocável’ que existe em Chicago nesse momento”, revelou o jornalista.

Publicidade

Buzelis, de 20 anos, foi selecionado pelo Bulls na 11a posição do draft do ano passado. Em 45 jogos disputados, ele registra médias de 5,0 pontos e 2,7 rebotes enquanto acerta 34% dos arremessos de longa distância.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– Quincy Olivari está de volta aos entornos do Lakers, mas, dessa vez, em uma nova condição. O novato vai jogar na filial dos angelinos na G League, o South Bay Lakers, pois teve os direitos adquiridos pelo time.

Publicidade

– As boas atuações de Theo Maledon na França, enquanto isso, podem garantir-lhe o retorno à NBA. O presidente do seu atual time, a lenda Tony Parker, revelou que vem recebendo contatos de GMs da liga para saber sobre o armador.

– Por sua vez, Bruno Fernando já fez o caminho contrário: saiu da NBA por um ótimo contrato no basquete europeu. O pivô deixou o Raptors e, em seguida, assinou com o poderoso Real Madrid até o fim da próxima temporada.

Publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 28/01, você lembra de Jonah Bolden? Pois o ex-pivô do Philadelphia 76ers está confirmado como reforço dos Capitanes de Arecibo, de Porto Rico.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA