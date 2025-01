Kyle Kuzma detona Wizards e deve sair em troca

Tendo uma temporada ruim, Kyle Kuzma resolveu chamar atenção de outra forma: isto é, detonando a diretoria do Washington Wizards e “cavando” uma troca. Foi em entrevista para Joshua Robbins, do The Athletic, que o ala deu as declarações.

Kuzma afirmou que desistiu de se ajustar à direção de Washington e que vai focar mais no seu estilo de jogo do que em ajudar os companheiros mais jovens a melhorarem. “Hoje, acho que decidi ser eu mesmo e não tentar me encaixar em tudo o que estamos fazendo aqui… Apenas sendo mais assertivo, pedindo a bola, não apenas entrando em quadra e deixando as pessoas melhorarem. Só jogando meu jogo,” disse.

Na última temporada, Kuzma recusou uma troca para o Dallas Mavericks. Por isso, o jogador era visto como alguém que “fechava” com o Wizards, e que entendia seu papel em ajudar os jovens. Agora, no entanto, as coisas parecem ter mudado, e o jogador, com suas falas, pode estar cavando uma troca.

Entretanto, sua produção em quadra não justificaria a ida para um grande time. Em 2023/24, Kuzma teve médias de 22.2 pontos, 6.6 rebotes e 4.2 assistências por jogo. Todos esses números caíram bastante. Agora, tem 14.6 pontos, 5.7 rebotes e 2.7 assistências.

É verdade, porém, que está jogando quase seis minutos a menos por noite. Ainda assim, a piora em seus números e em sua eficiência é notável. Hoje, chuta 28% para três pontos, uma das piores marcas da liga.

Então, com o valor de troca de Kuzma reduzido devido ao seu desempenho abaixo do esperado, o Wizards enfrenta um momento de decisão: trocar ou não o jogador. Embora ele mesmo agora esteja falando mal dos objetivos atuais da diretoria, trocá-lo agora poderia ser visto como uma grande perda. Afinal, quando ele estava bem e a franquia poderia ganhar muito por ele, o mantiveram. Agora, que está mal, e conseguiriam pouco por ele, o trocariam?

Contudo, outro problema surge: compensa manter Kuzma sem ele querer ajudar a desenvolver os jovens jogadores, atual objetivo do Wizards? O time tem Alex Sarr e Bub Carrington que se destacaram, e, com a pior campanha da liga, é candidata a conseguir Cooper Flag. Então, tê-lo querendo fazer “seu jogo”, sem envolver os jovens, também não faz sentido.

Com a data limite para trocas chegando em 6 de fevereiro, a equipe e o jogador terão de se acertar e ver qual o melhor futuro para ambos. Se conseguir voltar ao nível já apresentado no Wizards, Kyle Kuzma pode ser uma grande adição via troca para várias equipes que brigam pelo título.

