Ben Simmons tentou retomar amizade com Joel Embiid

Em meio a crise do Philadelphia 76ers, Ben Simmons tentou fazer as pazes com Joel Embiid. A dupla liderou o o chamado “Processo” da franquia por anos, até a saída traumática do australiano na temporada 2021/22. Isso afetou a relação de ambos de forma profunda, mas de acordo com Ramona Shelburne, da ESPN, o armador tentou contato com o ex-companheiro.

“De acordo com fontes ao redor da NBA, Ben Simmons tentou entrar em contato com Joel Embiid e algumas pessoas que estavam no 76ers naquela época. Ele tinha a esperança de consertar as coisas e aparar algumas arestas. Isso ocorreu na última offseason“, afirmou Shelburne.

O relato da jornalista não deixa claro se o camisa 10 do Nets teve sucesso em sua empreitada para tentar voltar a ser amigo do camisa 21 do 76ers. O que se sabe, entretanto, é que as coisas entre eles não acabaram bem.

Na ocasião, Simmons enfrentou enorme pressão e muitas críticas depois da série contra o Atlanta Hawks em 2021. Afinal, o 76ers foi o líder da Conferência Leste naquela temporada e era o grande favorito a avançar e enfrentar quem passasse de Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. Mas o time caiu em sete jogos, com um desempenho terrível do australiano.

O astro alegou problemas psicológicos e pediu uma troca, enquanto passou mais da metade do ano seguinte se recusando a jogar pelo 76ers. Além disso, ele também sofreu um problema nas costas, que se tornaria crônico nos anos seguintes. Por fim, Simmons foi trocado para o Nets no acordo que levou James Harden a Philadelphia.

Em meio a tudo isso, o pivô sequer citava o nome do colega em entrevistas. Ele tentou convencer o armador a voltar, mas não teve sucesso.

Shelburne também revelou que o retorno do astro a cidade em um recente duelo entre as franquias, foi pouco notado. Em meio aos problemas do 76ers, e a queda na carreira do australiano, que caiu muito de produção, não houve tantas vaias quanto nos primeiros confrontos. Aliás, essa foi uma das poucas vitórias do time de Joel Embiid, que não atuou.

Mesmo que o encontro entre os dois nomes ligados eternamente pelo passado na Philadelphia tenha resolvido as coisas, a jornalista cita que um possível retorno do armador a equipe é improvável.

Vale lembrar que o contrato máximo do australiano se encerra na campanha de 2024/25. Portanto, seu futuro em Nova York ainda é incerto.

Enquanto isso, o MVP de 2023 tenta se recuperar de uma lesão e enfim ganhar algum ritmo no novo ano. Isso porque, até agora, ele, Paul George e Tyrese Maxey só atuaram juntos por seis minutos.

