Que tank? Dennis Schroder comanda e Nets surpreende Warriors

O Golden State Warriors, então líder no Oeste, recebeu o Brooklyn Nets, em reformulação, na noite de segunda-feira (25). Mas não foi exatamente um jogo fácil… para o vencedor. Afinal, o Nets, sob o comando de Dennis Schroder, superou o Warriors por 128 a 120 fora de casa. Schroder anotou 31 pontos, enquanto Cam Thomas adicionou outros 23. Por outro lado, Stephen Curry liderou o time de San Francisco com 28.

O Nets teve vários desfalques: Dorian Finney-Smith, Nick Claxton, Noah Clowney e Ben Simmons. Destes, dois ou três são titulares, mas todos jogam por muitos minutos. Então, mesmo sem diversos jogadores importantes, Brooklyn venceu mais um adversário que foi aos playoffs na última temporada. Agora, a equipe possui oito vitórias em 18 jogos e ocupa o oitavo lugar no Leste.

Enquanto isso, o técnico Steve Kerr tenta encontrar explicações para a segunda derrota consecutiva. O Warriors caiu para o segundo lugar do Oeste com a derrota para o Nets e está com 12 triunfos em 17 jogos.

“Não quero reagir além do normal, mas são duas derrotas seguidas”, disse Kerr, em entrevista ao 95.7 The Game. “Digo, há dois jogos, todo mundo estava se sentindo bem. Vamos ter que encontrar respostas para o que aconteceu nos últimos dois jogos. Mas não acho que seja algo sobre cansaço. Acho que foi mais na parte de execução das jogadas”.

Apesar de o Nets pressionar desde o início e liderar o primeiro quarto, o Warriors chegou a abrir 18 pontos no terceiro período, pouco antes de Dennis Schroder iniciar a reação dos visitantes.

“Acho que perdemos o jeito de novo, sem muita energia, sem muito esforço”, continuou Kerr, ao repórter Ohm Youngmisuk, da ESPN.

Dennis Schroder iniciou o último quarto com oito pontos sem resposta do Warriors, enquanto o Nets virou em 95 a 92. Ou seja, em pouco tempo, o que era uma liderança de quase 20 em favor dos donos da casa, virou uma desvantagem de três. Quando Stephen Curry voltou à quadra, o placar já estava em 105 a 99 para Brooklyn.

Curry ainda fez sua parte nos últimos seis minutos de jogo: 11 pontos, sendo três cestas do perímetro, mas em vão. Exceto Andrew Wiggins e ele, o resto do Warriors anotou oito pontos no último quarto. Enquanto isso, Dennis Schroder resolveu o jogo para o Nets com nove nos últimos três.

Por enquanto, o Nets segue competitivo e jogando com muita força, especialmente fora de casa. Até aqui, o time ganhou de Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies (duas vezes), além de Sacramento Kings e Warriors em dias consecutivos. No domingo, mesmo longe de seus domínios, a equipe bateu o Kings por 108 a 13. Além disso, fez jogos duros diante de Denver Nuggets e Boston Celtics (perdeu na prorrogação para ambos), Cleveland Cavaliers e New York Knicks.

Que tank é esse?

