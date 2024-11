Towns e Anunoby brilham e Knicks atropela Nuggets

O New York Knicks dominou o Denver Nuggets fora de casa, em grande dia do trio OG Anunoby, Karl-Anthony Towns e Jalen Brunson. A equipe não tomou conhecimento de Nikola Jokic e companhia e venceu por 145 a 118. Além disso, a rodada desta segunda-feira (25) teve outras oito partidas.

Após sofrer sua pior derrota da temporada 2024/25, no último sábado (23), contra o Utah Jazz, o Knicks deu uma ótima resposta contra o Nuggets. Apesar do tropeço na última semana, são cinco vitórias nos últimos seis jogos. Então, a equipe se consolida na parte de cima da Conferência Leste, ocupando a quarta posição. Agora, são dez triunfos em 17 partidas. A equipe volta a jogar na quarta-feira (27), em duelo com o Dallas Mavericks.

Por outro lado, Denver não tinha uma derrota tão negativa desde o começo da atual campanha. O time vinha de uma vitória convincente sobre o Los Angeles Lakers no sábado. No entanto, a atuação não se repetiu contra New York. Desde que Nikola Jokic voltou, são duas derrotas em três jogos. Atualmente, a franquia tem nove vitórias em 16 partidas disputadas. Ou seja, ocupa a oitava posição do Oeste. O próximo jogo será na quarta-feira, contra o Utah Jazz.

Então, confira como foi a vitória do Knicks, de OG Anunoby e Karl-Anthony Towns, sobre o Nuggets, de Nikola Jokic e Jamal Murray.

Um espetáculo ofensivo de New York

Foi realmente impressionante acompanhar o Knicks nessa segunda. A equipe não conseguiu dilatar sua vantagem já nos primeiros minutos, mas já estava em grande ritmo ofensivo. Depois que os reservas entraram na quadra, New York disparou. O fim do primeiro quarto já foi com 16 pontos de frente, enquanto o time acertou 16 chutes em 23 tentativas, quatro de cinco do perímetro. Tudo isso acompanhado de 12 assistências.

Jalen Brunson foi quem começou mais quente, com 12 pontos logo de cara. Mas ao longo da partida, começou a alimentar Towns no aro, e também os cortes pra cesta de Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart ou Miles McBride. Ele terminaria a partida com 17 assistências, a maior marca de sua carreira, e só marcaria mais 11 pontos até o final.

Karl-Anthony Towns e OG Anunoby, no entanto, foram os grandes personagens da vitória do Knicks sobre o Nuggets. A eficiência do pivô foi fantástica ao redor da cesta, acertando 12 de 15 chutes. Seja contra Nikola Jokic, ou conseguindo a troca de marcação, ele dominou quem estivesse na frente.

Enquanto isso, o ala se destacava em sua incrível movimentação fora da bola. Seja nos cortes pra cesta incessantes, aproveitando a ausência de Aaron Gordon, ou nas bolas de três, ele esteve perfeito. Os 40 pontos marcados nessa segunda são a maior marca de sua carreira.

E se a vantagem já foi de 16 ainda no primeiro quarto, ela só aumentou com raros momentos de oscilação até o final. New York teve mais de 60% de aproveitamentos nos chutes gerais e mais de 52% nas bolas de três. Por fim, incríveis 45 assistências, a maior marca da franquia desde os anos 1970. Acima de tudo, uma atuação muito dominante no ataque e uma vitória tranquila.

Nuggets muito abaixo da crítica

Depois de começar a temporada 2024/25 de forma estranha, é justo dizer que o nível do Denver Nuggets chegou a melhorar. Aliás, isso inclui algumas sequências de vitórias que recolocaram o time acima dos 50% de aproveitamento. Mas hoje, a decepção foi muito grande com o jogo do time em pleno Ball Center. Nada funcionou muito bem desde que a partida começou.

Nem mesmo Nikola Jokic se salvou. O candidato a MVP anotou 22 pontos, sendo 13 só no primeiro período, o que manteve uma noção de equilíbrio no placar. Mas ao longo da partida, ele também não conseguiu uma grande atuação defensiva, e dessa vez, também não recolocou seu time na partida. O Nuggets nem foi tão mal ofensivamente é verdade, porém, a equipe jamais teve uma chance depois dos primeiros minutos.

Na volta do intervalo, quando Denver esperava uma corrida como a que aconteceu contra o Mavericks há alguns dias, outra sequência rápida de pontos de New York que selou o destino da partida. A desvantagem chegou a ser de 30 pontos no começo do último período.

Russell Westbrook trouxe alguma energia e fez um último quarto realmente forte, anotando 24 pontos. Entretanto, apesar de até conseguir diminuir a distância no placar para 20 em determinado momento, a equipe não ganhou impulso o suficiente. Por fim, só os reservas jogaram nos últimos 12 minutos. Aliás, enquanto o Knicks mantinha seus titulares, incluindo Anunoby, Towns e Brunson para fechar a partida contra o Nuggets. Uma atuação frustrante.

Leia mais!

(10-7) New York Knicks 145 x 118 Denver Nuggets (9-7)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 40 5 4 0 1 Karl-Anthony Towns 30 15 4 3 0 Jalen Brunson 23 3 17 0 0 Mikal Bridges 14 2 6 0 0 Miles McBride 13 6 3 1 0

Três pontos: 19-36; Anunoby: 5-7

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Russell Westbrook 27 3 3 2 1 Nikola Jokic 22 7 7 1 0 Jamal Murray 20 4 7 1 0 Michael Porter Jr. 18 10 0 0 0 Christian Braun 14 1 2 1 1

Três pontos: 11-33; Westbrook: 4-7

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Knicks de OG Anunoby e Karl-Anthony Towns sobre o Nuggets de Nikola Jokic e Jamal Murray, a rodada ainda contou com outras oito partidas. Então, confira os resultados e números das vitórias de Celtics, Nets, Thunder, Mavericks, Magic, Grizzlies, Pacers e Pistons.

(12-7) Orlando Magic 95 x 84 Charlotte Hornets (6-11)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 21 1 7 4 2 Cole Anthony 16 8 4 0 0 Mo Wagner 16 8 2 1 0 Jonathan Isaac 11 6 0 1 2 Anthony Black 10 3 1 3 0

Três pontos: 12-46; Isaac: 3-10

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 44 9 7 1 1 Brandon Miller 20 10 4 1 0 Seth Curry 9 1 0 0 0 Moussa Diabate 2 8 0 2 4 Cody Martin 4 6 2 1 0

Três pontos: 7-32; Ball: 4-11

(4-14) Toronto Raptors 100 x 102 Detroit Pistons (8-11)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 31 14 7 1 1 RJ Barrett 17 3 2 1 0 Chris Boucher 10 7 0 1 1 Jakob Poeltl 8 11 2 0 2 Bruno Fernando 9 4 5 0 0

Três pontos: 10-35; Barnes: 3-8

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 25 5 8 1 0 Malik Beasley 14 2 5 1 0 Jalen Duren 13 12 4 0 4 Tobias Harris 12 3 2 1 0 Tim Hardaway Jr. 10 2 1 0 0

Três pontos: 12-37; Sasser: 3-3

(4-14) New Orleans Pelicans 110 x 114 Indiana Pacers (8-10)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 24 6 4 1 1 CJ McCollum 23 4 1 0 0 Elfrid Payton 14 7 21 2 0 Yves Missi 16 13 0 2 2 Brandon Boston Jr. 9 2 3 1 0

Três pontos: 9-33; McCollum: 3-10

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 34 3 13 3 0 Myles Turner 17 9 1 1 1 Pascal Siakam 14 7 7 0 0 Bennedict Mathurin 12 9 3 2 0 Quenton Jackson 12 2 4 1 0

Três pontos: 17-47; Haliburton: 9-18

(10-8) Dallas Mavericks 129 x 119 Atlanta Hawks (7-11)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 32 7 6 0 0 Jaden Hardy 23 3 2 3 0 Naji Marshall 22 6 1 0 0 Spencer Dinwiddie 22 3 4 0 0 PJ Washington 11 10 4 1 3

Três pontos: 16-35; Irving: 6-13

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 28 11 3 3 1 Trae Young 18 2 16 3 0 Bogdan Bogdanovic 18 3 1 1 0 Dyson Daniels 17 1 2 2 2 Clint Capela 12 5 1 1 2

Três pontos: 9-31; Young: 2-4

(11-8) Los Angeles Clippers 94 x 126 Boston Celtics (15-3)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Ivica Zubac 23 10 1 0 1 James Harden 19 8 9 0 0 Derrick Jones Jr. 11 2 1 0 0 Terance Mann 10 6 2 1 0 Jordan Miller 10 1 0 1 0

Três pontos: 7-26; Harden: 3-8

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 20 9 4 0 2 Payton Pritchard 20 2 4 2 0 Derrick White 19 4 7 1 0 Jaylen Brown 17 6 4 3 1 Kristaps Porzingis 16 6 2 1 2

Três pontos: 22-51; Pritchard: 6-10

(7-11) Portland Trail Blazers 98 x 123 Memphis Grizzlies (11-7)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 17 8 6 1 1 Shaedon Sharpe 15 4 2 0 2 Jerami Grant 11 2 1 2 0 Dalano Banton 11 2 2 0 0 Toumani Camara 10 8 3 2 0

Três pontos: 8-46; Avdija: 2-7

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 22 2 11 0 1 Jaren Jackson Jr. 21 6 1 1 3 Santi Aldama 13 17 2 0 0 Jay Huff 12 4 0 1 1 Brandon Clarke 11 9 0 1 3

Três pontos: 12-28; Jackson Jr: 2-2

(13-4) Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings (8-10)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 37 4 11 0 0 Jalen Williams 28 4 5 2 1 Isaiah Hartenstein 17 10 4 0 0 Ajay Mitchell 15 0 1 0 0 Kenrich Williams 10 5 4 0 0

Três pontos: 14-31; Gilgeous-Alexander: 4-7

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 30 2 6 1 0 Domantas Sabonis 21 10 3 3 1 Keegan Murray 14 10 2 2 1 De’Aaron Fox 14 3 5 1 0 Malik Monk 14 1 3 1 1

Três pontos: 8-32; Ellis: 2-3

(8-10) Brooklyn Nets 128 x 120 Golden State Warriors (12-5)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Dennis Schroder 31 5 7 2 0 Cam Thomas 23 3 1 0 0 Ziaire Williams 19 9 4 2 0 Jalen Wilson 18 6 2 0 1 Shake Milton 13 3 2 0 0

Três pontos: 20-45; Schroder: 4-5

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 28 4 7 1 0 Andrew Wiggins 18 4 1 0 0 Moses Moody 15 2 1 0 2 Lindy Waters III 13 4 1 1 1 Gary Payton II 8 9 4 2 0

Três pontos: 19-46; Curry: 8-16

