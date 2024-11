Nikola Jokic domina e Nuggets atropela Lakers

Nikola Jokic e o Denver Nuggets continuam sendo pesadelo para o Los Angeles Lakers. Fora de casa, a equipe do Colorado atropelou o rival, por 127 a 102, com mais uma atuação incrível do atual MVP da NBA. Da mesma forma, com provocações, Russell Westbrook fez uma ótima partida. Além disso, a rodada deste sábado (23) ainda contou com outros seis jogos.

Apesar do ótimo resultado, Denver continua oscilando na temporada. Isso porque são duas vitórias nos últimos quatro jogos. Mas o triunfo na Califórnia representa a recuperação após a derrota dolorida para o Dallas Mavericks, na noite passada, no Colorado. Com o astro, entretanto, a equipe venceu seis das últimas sete partidas. Agora são nove vitórias em 15 jogos na atual campanha, ocupando a quinta posição da Conferência Oeste. A equipe volta a jogar na próxima segunda-feira (25) contra o New York Knicks.

A queda para o carrasco Denver, representa a segunda derrota seguida do Lakers em 2023/24. O time, que vinha de uma sequência de seis vitórias, também sofreu dura derrota para o Orlando Magic há dois dias, com direito a bola da vitória no último segundo. Ainda assim, a o Lakers segue uma posição à frente do Nuggets na tabela, com 10 vitórias em 16 partidas. O próximo jogo será na terça-feira (26), contra o Phoenix Suns, no Arizona.

Então, confira como foi a vitória dominante do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Lakers de LeBron James e Anthony Davis.

Denver passeia no segundo tempo

O Nuggets começou bem em Los Angeles. Com ritmo ofensivo elevado, a equipe acertou cinco bolas de três em nove tentativas, enquanto distribuiu dez assistências para 12 conversões. A fluidez ofensiva do time visitante impressionou, especialmente com a dificuldade do Lakers em defender o ponto de ataque. Mas o rival se manteve por perto, e estava pronto para seu único grande momento na noite.

Não que Los Angeles seja um grande exemplo de bom banco de reservas, mas foram os minutos sem Jokic e com as segundas unidades em quadra que alteraram a dinâmica. Uma corrida de 19 a 4 colocou o Lakers na frente do placar. Mesmo com o retorno dos titulares, a equipe não conseguiu conter o alto ritmo do ataque dos donos da casa, que chegaram a abrir dez pontos pouco antes do intervalo. Por fim, a liderança era de seis quando a etapa inicial acabou.

Mas daí em diante, o show começou. O Nuggets perdia por 63 a 53 com pouco mais de um minuto faltando para o fim do terceiro quarto. O que se viu a seguir foi uma corrida insana de 50 a 17 que praticamente definiu a partida até o começo do último período.

Nikola Jokic não só dominou Anthony Davis e o Lakers nesses minutos, como também envolveu os coadjuvantes do Nuggets. Michael Porter Jr acertou todos os seus arremessos nesse período, Christian Braun e Peyton Watson também. E quando o sérvio se sentou no banco, Russell Westbrook manteve o ritmo em alta e a vantagem.

E o veterano armador ainda marcou dez pontos no período final para encerrar qualquer chance de reação de Los Angeles. Após uma bola de três, ele mandou os torcedores irem embora. Então, os titulares dos dois times é que foram, porque o jogo estava resolvido.

Davis mal, LeBron errático, Lakers perde

Os melhores minutos de Los Angeles em toda a partida vieram entre o fim do primeiro quarto e começo do segundo, com seus reservas. Isso é uma bela definição de uma noite anormal para os padrões, sobretudo, ofensivo do time de JJ Redick contra seu maior algoz recente. Salvo um ou outro momento, o Lakers foi apenas dominado dentro de sua casa, por um rival que parece mais acessível em 2024/25. Mas não para eles.

Anthony Davis não conseguiu impactar a partida em nenhum dos lados da quadra. Enquanto Jokic teve uma atuação de seu padrão mais uma vez, o pivô de Los Angeles só marcou 14 pontos em 19 arremessos. Em noites com desempenhos como esse, é apenas difícil para a equipe da Califórnia.

LeBron James comandou os reservas em muitos dos minutos citados. Seu segundo quarto foi ótimo, com nove pontos. Porém, em todo o resto do jogo ele teve apenas outros nove. Além disso, a ineficiência foi um ator, com 18 pontos em 17 chutes, uma bola de três em quatro tentativas e seis erros de ataque. Três deles no terceiro quarto em que o time foi massacrado pelo rival.

De fato, pouco se salvou na atuação de Los Angeles. Além do bom segundo quarto, a equipe chegou a diminuir a distância para 16 pontos no começo do último período, com algumas cestas de Rui Hachimura, que enfim, voltou de lesão no tornozelo e Austin Reaves. Mas na sequência, o Nuggets produziu uma outra corrida de 19 a 6, que resultou na bola de Russell Westbrook que encerrou os trabalhos.

A pior noite do Lakers em 2024/25 até aqui, foi contra um velho conhecido, o Nuggets de Nikola Jokic.

(9-6) Denver Nuggets 127 x 102 Los Angeles Lakers (10-6)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 34 13 8 2 1 Michael Porter Jr. 24 11 4 1 0 Christian Braun 16 2 3 1 0 Russell Westbrook 14 7 11 1 0 Jamal Murray 14 5 5 1 0

Três pontos: 16-32; Porter: 4-7

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 19 3 6 1 0 LeBron James 18 6 7 3 0 Anthony Davis 14 10 3 3 2 Max Christie 12 0 1 0 0 Rui Hachimura 10 2 3 1 0

Três pontos: 13-36; Reaves: 3-7

Leia mais!

Além da vitória do Denver Nuggets de Nikola Jokic sobre o Los Angeles Lakers de LeBron James, a rodada contou com outras seis partidas. Então, confira os resultados e números das vitórias de Spurs, Jazz, Magic, Grizzlies, Bucks e Blazers.

(9-7) New York Knicks 106 x 121 Utah Jazz (4-12)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 27 3 0 3 2 Jalen Brunson 23 2 8 1 0 Josh Hart 17 6 6 2 3 Karl-Anthony Towns 16 16 5 0 1 Cameron Payne 11 6 5 1 2

Três pontos: 17-51; Anunoby: 7-12

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 34 9 2 0 0 Collin Sexton 25 1 5 1 0 John Collins 20 13 1 2 1 Johnny Juzang 12 3 2 0 0 Walker Kessler 11 10 2 0 3

Três pontos: 19-34; Sexton: 6-8

(7-11) Detroit Pistons 100 x 111 Orlando Magic (11-7)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 19 7 2 2 1 Malik Beasley 18 1 4 1 0 Marcus Sasser 13 2 3 1 0 Tobias Harris 8 5 1 1 0 Isaiah Stewart 7 5 4 1 5

Três pontos: 13-33; Beasley: 4-9

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 30 9 8 2 0 Mo Wagner 18 7 5 1 0 Jonathan Isaac 5 12 0 2 3 Anthony Black 11 1 5 2 0 Jett Howard 10 4 0 0 0

Três pontos: 12-39; Wagner: 4-9

(10-7) Memphis Grizzlies 142 x 131 Chicago Bulls (7-11)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Scotty Pippen Jr. 30 2 10 0 0 Jaylen Wells 26 4 6 0 0 Jaren Jackson Jr. 23 4 4 1 2 Jay Huff 14 5 1 1 1 Desmond Bane 13 7 2 0 1

Três pontos: 19-42; Wells: 6-10

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 29 3 0 2 0 Nikola Vucevic 26 8 3 1 0 Matas Buzelis 14 3 1 0 1 Josh Giddey 12 7 8 0 2 Coby White 11 4 5 1 1

Três pontos: 19-42; LaVine: 3-6

(7-10) Portland Trail Blazers 104 x 98 Houston Rockets (12-6)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 25 4 3 0 0 Shaedon Sharpe 24 3 1 2 0 Jerami Grant 22 3 2 0 1 Deni Avdija 14 10 2 1 4 Donovan Clingan 0 19 1 1 3

Três pontos: 18-44; Grant: 4-7

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 22 5 5 2 0 Amen Thompson 19 7 2 1 0 Jabari Smith Jr. 14 8 1 0 3 Dillon Brooks 13 5 1 1 0 Jalen Green 10 2 2 1 0

Três pontos: 8-32; Smith: 3-7

(6-10) Charlotte Hornets 119 x 125 Milwaukee Bucks (8-9)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 50 5 10 1 0 Brandon Miller 32 11 3 0 1 Josh Green 11 5 0 0 0 Moussa Diabate 0 11 2 2 1 Grant Williams 8 7 2 1 1

Três pontos: 19-47; Miller: 6-13

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 32 11 6 0 2 Damian Lillard 31 4 4 1 0 Gary Trent Jr. 16 3 2 0 0 Brook Lopez 13 8 2 1 3 Bobby Portis 11 7 2 1 3

Três pontos: 18-37; Trent: 4-5

(12-4) Golden State Warriors 94 x 104 San Antonio Spurs (9-8)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 20 5 3 1 0 Stephen Curry 14 7 5 0 0 Trayce Jackson-Davis 12 8 3 0 0 Lindy Waters III 11 4 1 0 1 Buddy Hield 11 1 4 0 0

Três pontos: 14-44; Wiggins: 4-10

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 25 7 9 1 3 Harrison Barnes 22 8 2 1 1 Stephon Castle 19 3 3 1 0 Chris Paul 9 3 7 0 2 Julian Champagnie 9 5 1 0 2

Três pontos: 13-47; Wembanyama: 4-13

