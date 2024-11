Armador do Pelicans faz jogo histórico em derrota para o Pacers

O armador Elfrid Payton voltou à NBA depois de dois anos e fez um jogo incrível na derrota do New Orleans Pelicans para o Indiana Pacers. Após conseguir contrato com a equipe, ele vem de duas partidas sólidas como armador. Nesta segunda-feira (25), aliás, foram 25 distribuídas em 31 minutos jogados. Ainda assim, ele não conseguiu tirar a equipe de sua sequência de derrotas atual e da lanterna da Conferência Oeste.

Foi apenas a terceira partida do armador pela franquia desde que foi contratado há pouco mais de uma semana. Mais uma vez, ele foi titular, como aconteceu nos duelos contra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Em meio a um começo de temporada do Pelicans assolado por lesões, Payton ganhou espaço rapidamente.

Contra o Pacers, conseguiu sua melhor atuação até aqui. Foram 14 pontos, 21 assistências, sete rebotes e dois roubos de bola em 30 minutos. Enquanto esteve jogando, o time venceu por dez pontos. No entanto, nos 18 minutos em que esteve no banco de reservas, viu a equipe ser superada por 14.

O camisa 22 nunca foi grande pontuador. Ainda assim, teve eficiência. Afinal, acertou sete de seus 11 arremessos no confronto. Mas foi nos passes e nas conexões, sobretudo com Yves Missi e Trey Murphy, que ele se destacou.

O armador foi incrível em alimentar o pivô calouro do Pelicans no jogo contra o Pacers. Além disso, procurou Murphy sempre que fazia infiltrações, passando a bola para fora e esperando a bola de três. Portanto, seu desempenho potencializou o time.

O número incrível de passes decisivos bateu algumas marcas. Essa, por exemplo, foi a maior marca de assistências de toda a temporada 2024/25 da NBA. Além disso, ele se tornou apenas o quarto jogador da história da franquia a ter 20 assistências em um único jogo. Os outros são: Chris Paul, Rajon Rondo e Darren Collison. O recorde da franquia é de Rondo, com 25 em uma partida.

Essas três partidas pelo time são as primeiras do armador desde sua passagem pelo Phoenix Suns em 2022.

Entretanto, um outro armador impediu que ele saísse com a vitória após um desempenho tão especial. Isso porque Tyrese Haliburton estava inspirado e fez uma das melhores partidas na temporada. O craque de Indiana anotou 34 pontos, 13 assistências, três roubos de bola e três rebotes em 35 minutos. Além disso, acertou nove bolas de três.

Em uma partida difícil, New Orleans teve suas chances, mas o craque rival fechou as portas sempre que os visitantes chegavam mais perto.

Resta saber qual será o espaço de Payton nos próximos jogos. Afinal, Dejounte Murray deve voltar de lesão na próxima quarta-feira (27) e deve ser o armador titular do time.

