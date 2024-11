Zion Williamson troca de agentes e pode ser dispensado pelo Pelicans

As más notícias sobre a condição física de Zion Williamson podem levar o astro até a ser dispensado pelo New Orleans Pelicans. Segundo Mike Vorkunov, do site The Athletic, a franquia tem cláusulas no contrato do ala-pivô que permitem rescisão ao fim da temporada. Essa liberação, a princípio, não teria nenhum impacto financeiro para o time.

“Zion assinou um contrato de cinco anos com a equipe que começou a vigorar em 2023. Mas os últimos três anos do vínculo já não são garantidos. Isso porque o atleta só disputou 29 jogos na campanha anterior, o que ativou uma proteção. Assim, a equipe pode dispensá-lo sem reflexos financeiras em julho”, explicou Sam Amick, também do The Athletic.

Amick indica que, por enquanto, a chance de dispensa é bem pequena. No entanto, o físico do jovem craque cria dúvidas sobre o seu futuro no time do ponto de vista contratual. Ele ainda pode recuperar as garantias no acordo para a próxima temporada por metas pré-estabelecidas. Mas, com a ausência em quadra, isso se torna cada vez mais difícil.

Publicidade

“Do salário da campanha que vem, 20% volta a ser garantido se Zion ‘passar’ em seis checagens de peso durante o ano. Mais 40% do valor, então, fica assegurado se disputar 41 jogos dessa temporada. O resto da quantia, por fim, está vinculado a participar de 51 ou 61 partidas. Esses últimos objetivos já estão em risco”, concluiu o jornalista.

Leia mais sobre Zion Williamson

Agentes

Os rumores sobre Zion Williamson poder ser dispensado no Pelicans ganharam força por causa de uma revelação inesperada. Amick apurou que o ala-pivô rompeu o seu contrato de agenciamento com a empresa CAA. O distrato não teve a razão revelada, a princípio. O jogador de 24 anos, com isso, está em busca de uma nova empresa de representação.

Publicidade

“A Associação dos Jogadores ainda não tem confirmação sobre os novos representantes do astro, mas isso é normal. Afinal, um jogador deve esperar 15 dias para fechar com uma nova agência”, justificou o repórter. Não há informação, por enquanto, sobre quem deve assumir a função na carreira do atleta.

Williamson não teve nenhum tipo de problema com os seus agentes nos últimos meses. Pelo contrário. Depois de uma série de polêmicas fora das quadras, o ala-pivô vivia um momento de “tranquilidade”. A nova lesão era a sua única dificuldade. Isso faz crescer os boatos de que a separação estaria ligada à questão contratual cada vez mais incerta.

Publicidade

Nova lesão

O Pelicans só contou com Williamson em seis dos 17 jogos da temporada por causa de uma nova lesão. O astro sofreu uma distensão no tendão da coxa. A tendência era que a recuperação levasse de quatro e seis semanas. Então, voltaria no meio de dezembro. Mas não vai ser assim. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o tempo de afastamento vai ser maior do que o previsto.

“Zion passou por vários tratamentos, mas não está nem perto de retornar às quadras. Por isso, vai ser um desfalque mais longo do que o esperado. Ele deve precisar de mais tempo, pois essa é uma parte do seu corpo em que já teve várias distensões”, noticiou Charania.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA