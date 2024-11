Segundo casa de apostas, Lakers seria favorito em troca por Zion Williamson

Com um início de temporada de oscilações e lesão, casa de aposta Bovada abriu cotações para troca de Zion Williamson e o Los Angeles Lakers desponta como favorito. O jovem astro disputou seis das 12 partidas disputadas pelo New Orleans Pelicans na atual temporada antes de sofrer uma distensão no tendão da coxa.

Embora seja um duas vezes All-Star, Zion sofre com lesões desde o início da carreira. O ala-pivô participou de menos da metade dos jogos do Pelicans desde que foi selecionado no draft, e perdeu a temporada 21/22 inteira. Quando saudável, entretanto, a performance é boa: são 24.6 pontos e 6.6 rebotes de média na carreira.

Na atual campanha, Williamson estava com médias de 22,7 pontos, oito rebotes e 5,3 assistências por jogo, até se lesionar novamente. Zion machucou o tendão da coxa esquerda na derrota dos Pelicans para o Cleveland Cavaliers.

Publicidade

“O Pelicans tem em mente que ele ficará fora por cerca de seis semanas”, disse Shams Charania, da ESPN. “Seu retorno depende da reabilitação e de como esse tratamento vai seguir. A equipe diz que é por tempo incerto. Assim, não há certeza de quanto tempo isso levará”, concluiu.

Leia mais!

Além do Lakers, veja as odds de outros times indicados como favoritos pela casa de aposta para levar Zion Williamson em troca:

Publicidade

Los Angeles Lakers: 7.00

Houston Rockets: 8.50

Los Angeles Clippers: 9.50

New York Knicks: 10.00

Atlanta Hawks: 13.00

Brooklyn Nets: 19.00

Memphis Grizzlies: 26.00

Chicago Bulls: 29.00

Dessa forma, Los Angeles aparece na frente pelos rumores de que a equipe está atrás de um jogador de garrafão. Embora Zion não seja exatamente um pivô, sua presença dominante próximo à cesta pode formar uma boa dupla com Anthony Davis.

O Rockets, por sua vez, precisa de uma estrela para guiar as boas peças que conseguiu via Draft e trocas. Já o Clippers, entretanto, precisa de um novo grande jogador após a saída de Paul George. Além disso, a dupla James Harden e Zion Williamson pode ser letal para os adversários.

Publicidade

Entretanto, mesmo com os rumores de uma possível saída do astro, não há nenhum indício concreto de uma negociação. O Pelicans já deixou claro que não gostaria de trocar sua principal estrela. Afinal, o plantel foi montado em torno dele, e, com todos saudáveis, a equipe briga pelos playoffs.

Agora, no entanto, a batalha é justamente contra as lesões. Assim, o Pelicans tem 80% do time titular e mais dois reservas importantes lesionados, o que dificulta o time ser competitivo a curto prazo.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA