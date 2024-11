Site indica trocas para melhorar banco do Los Angeles Lakers

O site Fadeaway World indicou três trocas que o Los Angeles Lakers pode fazer para “arrumar” o banco da equipe. Embora a temporada esteja apenas começando, analistas já indicam que a equipe não tem muitas opções para mudar o jogo. Prova disso é a média de pontos de jogadores reservas do time. Isso porque é a segunda pior da NBA, com 21.9 pontos por jogo.

Além disso, somente um reserva de Los Angeles arremessa melhor que 30% da linha de três pontos: Cam Reddish. Vamos ver, então, as sugestões de trocas para melhorar o banco do Los Angeles Lakers.

Corey Kispert

A primeira sugestão do site é ir atrás do arremessador Corey Kispert, atualmente no Washington Wizards. Ele tem média de 9.6 pontos por jogo e seria capaz de melhorar o perímetro do Lakers. O jogador, então, pode espaçar a quadra para LeBron James e Anthony Davis.

Em contrapartida, segundo o Fadeaway World, o Wizards poderia receber Jalen Hood-Schifino e Jaxson Hayes. Schifino não tem sido utilizado por JJ Redick. Afinal, só jogou um minuto nessa temporada. O pivô, por sua vez, é capaz de trazer energia do banco, o que pode ajudar Washington.

Dennis Schroder

Ex-jogador do Lakers, Dennis Schroder, atualmente no Brooklyn Nets, poderia ser útil para a equipe. O armador está com médias de 20.1 pontos e 6.6 assistências por partida na atual temporada.

Enquanto isso, o armador de Los Angeles, D’Angelo Russell, não vem bem. São apenas 12.9 pontos, arremessando 40.7% da quadra. O próprio técnico JJ Redick já começou a testá-lo vindo do banco.

O site sugere que o Lakers envie Gabe Vincent, que tem médias de 3.2 pontos por jogo arremessando somente 19.1% de três pontos. Além disso, o Nets também receberia Cam Reddish, um bom defensor mas que sofre no ataque, além de uma escolha de segunda rodada.

Jonas Valanciunas

Neste cenário, o Lakers receberia um pivô para tirar Anthony Davis do garrafão. Valanciunas tem médias de 12.6 pontos e 7.1 assistências por jogo, trazendo bastante energia e um jogo físico para sua equipe. Atualmente no Washington Wizards, o veterano traz algo que Los Angeles ainda precisa: opções no garrafão.

Assim, Washington receberia Jarred Vanderbilt e Christian Wood. O primeiro ainda está voltando de lesão, mas traria para o Wizards uma boa defesa e poderia ser um mentor aos jovens da equipe nesse lado da quadra.

Essa troca deixaria o garrafão do Lakers mais forte e, por fim, daria a possibilidade de Davis jogar em sua posição preferida: ala-pivô.

Novo Lakers

As trocas, de acordo com o Fadeaway World, dariam mais espaço para o Lakers ser criativo no fechamento de jogos. Além disso, reforçaria a defesa de garrafão e um armador melhor.

