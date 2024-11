Zion Williamson e Pelicans: o time mais azarado da NBA

Com Zion Williamson, o New Orleans Pelicans entrou na temporada 2024/25 como um provável time de playoffs na NBA. De forma direta, aliás. Afinal, a troca por um armador de ofício com Dejounte Murray faria muita diferença. Apesar de não ir atrás de um pivô ao mesmo nível do resto do quinteto titular, o Pelicans estava “tranquilo”.

E a ideia seria utilizar Zion Williamson em várias posses como pivô, embora não seja tão alto assim. Mas não era exatamente um problema, porque Herb Jones também faria a função. Enquanto isso, Daniel Theis e o calouro Yves Missi cobririam os minutos restantes.

Então, mesmo após perder Jonas Valanciunas (ou simplesmente, deixar ir embora como agente livre), o Pelicans fez uma troca impactante na offseason da NBA. Mandou Dyson Daniels, além de caras de garrafão, como Larry Nance Jr e Cody Zeller ao Atlanta Hawks.

Portanto, o Pelicans sabia o que estava fazendo e a NBA de hoje é jogada cada vez mais longe da cesta. Tudo certo, né?

Mas o azar do Pelicans começou antes mesmo de a temporada 2024/25 da NBA se iniciar.

Isso porque Brandon Ingram, um de seus melhores jogadores no Pelicans, ao lado de Zion WIlliamson, queria uma extensão contratual no padrão que a NBA vem pagando seus astros e o time disse: “não”. Então, Ingram sequer participou dos treinamentos privados da equipe. Era só uma questão de ajustar tudo, certo?

Bem… não.

Ingram iniciou a temporada 2024/25 da NBA insatisfeito e, de acordo com a direção do Pelicans, que ele lide com isso. Na pior das hipóteses, a trade deadline resolve.

Para piorar, Trey Murphy, o eventual substituto de Ingram no quinteto titular em caso de troca de Ingram, tinha uma lesão na coxa. Ele ainda não estreou, enquanto o Pelicans tratou de jogar a temporada da NBA com o que tinha. Mas o que tinha até ali era bom o suficiente para estar na briga por playoffs.

Veio a estreia e… Dejounte Murray, a principal contratação, quebrou a mão no primeiro jogo do Pelicans na NBA.

Imagine.

Tudo certo, o armador fez uma grande partida, mas machucou logo de cara. Terrível, não?

Depois, Herb Jones (ombro), CJ McCollum (coxa), Jordan Hawkins (costas) e Zion Williamson (coxa), se machucaram. Um a um.

São seis jogadores importantes na rotação, incluindo três ou quatro titulares regulares. Por enquanto, não existe prazo para Williamson retornar ao Pelicans. Em algumas semanas, o astro será reavaliado. Isso, depois de fazer 70 partidas na última temporada, um recorde na carreira.

Williamson já não atuou em quatro jogos na temporada 2024/25 da NBA e se perder duas ou três semanas, já ficará abaixo das partidas da última campanha. E nem precisa dizer, né? São seis anos na liga, sendo que perdeu um inteiro por lesão e teve 24 embates (2019/20) e 29 (2022/23).

Já falamos diversas vezes sobre o pouco cuidado que tem com o corpo, então não é necessário ficar repetindo o óbvio. Ele simplesmente não consegue ficar saudável por um motivo básico: Zion Williamson não se importa com a própria carreira.

Retornos

De acordo com o site CBS Sports, alguns jogadores devem retornar às quadras em breve. O primeiro deles é Murphy, que poderia voltar já no próximo jogo. Enquanto isso, o Pelicans não terá Jones, McCollum e Hawkins antes do dia 16 e Williamson só estaria disponível após o dia 25.

Todos prazos são estimativas, então um ou outro pode levar mais tempo.

Mas o fato é que nesta semana, o Pelicans terá quatro jogos, incluindo a estreia na Copa da NBA, na próxima sexta-feira contra o Denver Nuggets. Até o próximo sábado, o time ainda encara o Brooklyn Nets, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers.

Na outra? Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, sendo os dois primeiros fora de casa.

Ou seja, caso alguns jogadores não estejam disponíveis, o Pelicans terá sérios problemas já neste início de temporada da NBA.

Por enquanto, são três vitórias em dez jogos. Mas o Pelicans só tem chances reais de começar a embalar na NBA quando Zion Williamson estiver pronto. Murray passou por cirurgia e não volta antes do dia 25.

É muito sofrimento.

