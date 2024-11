NBA: Pelicans perde Zion Williamson por nova lesão

O astro Zion Williamson será desfalque do New Orleans Pelicans na NBA por tempo indeterminado. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a recuperação o deixa ausente time por tempo indeterminado na temporada 2024/25. O astro sofreu uma distensão no tendão da coxa, durante o confronto na quarta-feira (6), contra o Cleveland Cavaliers.

Segundo comunicado do Pelicans, exames foram realizados na manhã deste sábado (9). “Os médicos confirmaram a lesão no tendão esquerdo. Williamson estará fora por tempo indeterminado e atualizações adicionais serão fornecidas conforme necessário”, informou a franquia.

Zion Williamson disputou seis jogos pelo Pelicans nesta temporada da NBA. Durante as partidas, ele registrou médias de 22.7 pontos, oito rebotes e 5.3 assistências. Com ele em quadra, a franquia venceu dois dos seis jogos. No momento, o time tem três vitórias e sete derrotas e ocupa a 14ª colocação na Conferência Oeste.

Publicidade

O jovem astro é o mais recente titular a se juntar ao departamento médico do Pelicans. Afinal, desde o início da temporada, a franquia perdeu Dejounte Murray, CJ McCollum, Herb Jones, Trey Murphy e Jordan Hawkins. Desse modo, as ausências colaboraram para o início decepcionante da equipe em 2024/25.

Sem o astro, o Pelicans terá que se recuperar sem seu principal jogador. Desse modo, a expectativa é de que Brandon Ingram tenha ainda mais volume no ataque da franquia. “De qualquer forma, esta é mais uma notícia desanimadora para uma temporada que parecia condenada desde o início”, lamentou o repórter Will Guillory, repórter do The Athletic.

Publicidade

Leia mais!

Em relação a Williamson, a nova lesão representa um novo revés em sua carreira. Desde que chegou à NBA, o ala-pivô perdeu 229 jogos pelo Pelicans. Em contrapartida, esteve em quadra em 190. Ou seja, as desconfianças em como ele consegue ser o líder da franquia voltam à tona mais uma vez.

Williamson, inclusive, trabalhava com a meta dar a volta por cima nesta temporada da NBA. Isso porque, após anos sendo vítima de lesões, ele afirmou no início de 2024/25 que seria um dos melhores jogadores da liga. Em entrevista ao site The Athletic, ele disse que estava pronto para resolver os erros do passado.

Publicidade

“A realidade é que quero fazer parte desse grupo de melhores da NBA. Sei que tenho talento para isso. É verdade que tenho falado sobre isso há algum tempo. Mas lesões tem voltado. Acho que ainda cometo alguns erros. Mas isso não pode mais acontecer. É hora de levar as coisas para o lado pessoal. Então, pretendo fazer isso em todos os jogos da próxima temporada. Sei que as coisas vão dar certo”, afirmou, na época.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA