Nikola Jokic critica defesa do Nuggets: “Perdemos o foco”

Apesar da vitória sobre o Miami Heat, na sexta-feira (8), Nikola Jokic fez críticas à defesa do Denver Nuggets ao longo do duelo. Após a partida, o astro criticou a falta de foco da equipe em alguns momentos cruciais e fez uma análise sobre o desempenho no confronto. O time do Colorado permitiu 122 pontos do adversário.

“Vencemos. Isso é o mais importante. Dividimos bem a bola, mas cometemos erros. Arremessamos bem, mas tivemos alguns trechos ruins na defesa. Acho que eles marcaram de dez a 15 pontos em apenas quatro minutos. Depois, melhoramos na defesa. Em seguida, novamente, eles marcaram de 10 a 15 pontos. Acho que jogamos bem, mas depois perdemos o foco. Então, eles marcaram mais pontos em um curto período. Claro, 122 pontos é muito. Entendo isso, mas acho que mostramos que podemos ser uma boa equipe na defesa”, analisou o pivô.

De fato, permitir tantos pontos, não agradou Nikola Jokic, mas, o astro evitou fazer críticas diretas aos companheiros em sua análise sobre a defesa do Nuggets.

“É fácil ser general depois da batalha. Não quero pensar nessas coisas. Claro, você sempre pensa que poderia ter feito o arremesso, mas o mesmo vale para o cara que acerta. Todos podem errar. Então, tento não pensar desse jeito”, completou o três vezes MVP.

O outro astro do Nuggets, Jamal Murray, retornou ao time diante do Heat. Na partida, o armador mostrou um bom rendimento e anotou 28 pontos. Sua atuação, portanto, foi fundamental para o triunfo do Nuggets e rendeu elogios por parte de Nikola Jokic.

“Acho que ele Jamal Murray foi bem. Ele teve boa energia. Assim, acertou quatro arremessos de três pontos. Foi agressivo. Deu algumas assistências. Foi sólido. Foi seu primeiro jogo após a pausa e acho que ele jogou bem”.

Apesar da ótima atuação de Murray, Jokic foi mais uma vez o destaque por parte de Denver. Isso porque marcou mais um triplo-duplo de 30 pontos, 14 assistências e 11 rebotes. Por fim, o técnico Michael Malone elogiou a atuação de sua principal estrela.

“Eu não acho que ele foi tão bem quanto no jogo anterior. No entanto, mesmo assim, ele ainda foi muito bom. Estávamos jogando contra uma boa equipe defensiva, o que só reforça sua grandeza e que ele pode atuar assim todas as noites. Não importa contra quem ele esteja jogando ou quem esteja marcando, ele sempre encontrará uma maneira. Nunca me canso de ver como ele faz isso sempre”.

