Boletim do DM – Notícias de lesões da NBA (08/11/2024)

Bem-vindo à edição de 08 de novembro do DM do Jumper Brasil, o nosso boletim de lesões da NBA. É a sua fonte periódica no site sobre atletas contundidos e desfalques na liga.

Khris Middleton: “Não estou bem o bastante para jogar”

Afinal, quando Khris Middleton vai estrear na temporada? Essa é uma das perguntas que podem definir os rumos da campanha do Milwaukee Bucks. O veterano fez cirurgias nos dois tornozelos na offseason e, por enquanto, ainda não foi liberado pelos médicos para treinos coletivos. A situação preocupa dentro da organização. Mas, em sua primeira entrevista desde a pré-temporada, o atleta garante que o quadro não é grave.

“Eu estou bem, mas não o bastante para jogar. Simples assim. É tudo o que posso dizer, a princípio, nesse momento da minha recuperação. Estou trabalhando para retornar às quadras e dou o meu máximo todos os dias. Sinto-me melhor a cada treino que passa. No entanto, ainda não é o que preciso para poder competir nesse nível de exigência”, explicou o experiente Middleton.

Publicidade

Leia mais sobre o Golden State Warriors

Kyle Kuzma desfalca Wizards pela quarta partida seguida

O Washington Wizards pode ter um problema maior do que imaginava com Kyle Kuzma. O titular sofreu uma aparente lesão leve na panturrilha direita, mas, na prática, a coisa não parece tão “leve” assim. A franquia confirmou que o ala não vai atuar nessa sexta-feira, contra o Memphis Grizzlies. Já vai ser a quarta partida seguida em que o jogador vai ser desfalque.

Os rumores aumentam sobre a situação física de Kuzma, em particular, porque a equipe recusa-se a dar detalhes do quadro. Por enquanto, a direção de Washington só revelou que se trata de uma contratura e que a imprensa deveria esperar atualizações sobre a situação. Nenhuma veio até agora. Kuzma só participou de três jogos do Wizards na campanha, com médias de 17,0 pontos e 7,0 rebotes.

Publicidade

Hornets não contará com Nick Richards e Miles Bridges

Dois titulares do Charlotte Hornets nesse início de temporada vão ser ausência no time por algumas semanas. O ala Miles Bridges e o pivô Nick Richards sofreram lesões nos últimos dias e, assim, viraram desfalques. O primeiro caso é mais simples, pois foi só um trauma ósseo no joelho direito. Vai ficar afastado pelas próximas duas semanas.

Aparentemente, Richards possui um quadro bem mais complicado. Ele foi diagnosticado com uma fratura na cartilagem da primeira costela direita. Essa contusão tem grandes impactos em atletas porque a costela citada possui relação direta com a movimentação do ombro. O pivô vai ser reavaliado a cada semana, mas não teve previsão de volta.

Publicidade

Jeremy Sochan passa por cirurgia após fratura no polegar

O San Antonio Spurs não vai contar com Jeremy Sochan por tempo indeterminado. A franquia anunciou que o ala-pivô fez uma cirurgia para reparar fratura no polegar da mão esquerda. O procedimento foi bem sucedido, mas não há prazo estabelecido de retorno. A imprensa texana especula que o jovem jogador pode ficar afastado das quadras por até dois meses.

O atleta sofreu a lesão durante a partida contra o Los Angeles Clippers, na segunda-feira passada. Ele sentiu o problema no segundo período e, por isso, não conseguiu ficar em quadra. O time diagnosticou a quebra está na falange proximal, ou seja, na base do dedo e ligação com a palma da mão. Como resultado, tornou impossível que tentasse atuar com a contusão.

Publicidade

Sochan, de 21 anos, foi titular nos sete jogos que disputou da campanha do Spurs. Ele registrava médias de 15,4 pontos e 7,7 rebotes – maiores da carreira até agora. Além disso, converte mais de 51% dos seus arremessos de quadra.

Leia mais sobre o San Antonio Spurs

Em transição

– O pivô Wendell Carter, para começar, tem sido desfalque no Orlando Magic mais uma vez. O atleta sentiu incômodos ligados a uma fascite plantar no pé esquerdo e, por isso, não disputou os últimos dois jogos do time.

Publicidade

– PJ Washington também esteve ausente da partida mais recente do Dallas Mavericks, mas não parece ser um problema sério. A equipe texana só indicou que ele está sendo avaliado a cada dia por causa de uma torção no joelho direito.

– O veterano Garrett Temple, enquanto isso, vai desfalcar o Toronto Raptors por tempo indeterminado. Ele trata uma lesão não detalhada nas costas, mas não preocupa porque não faz parte da rotação da equipe canadense.

Publicidade

– Mas que tal fecharmos o DM de 08/11 com uma boa notícia sobre as lesões na NBA? O veterano Kevin Love já está em recondicionamento físico no Miami Heat e, assim, pode estrear na temporada nas próximas partidas.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA