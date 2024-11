Por problemas de saúde, Gregg Popovich se afasta do Spurs

O treinador do San Antonio Spurs, Gregg Popovich, irá se afastar por tempo indeterminado por problemas de saúde. No meio tempo, o assistente Mitch Johnson irá assumir seu lugar. A notícia foi divulgada por Shams Charania, da ESPN.

Popovich, de 75 anos, começou a apresentar os problemas de saúde antes da vitória do Spurs sobre o Minnesota Timberwolves, no sábado. A organização informou que o treinador estava doente. Mas não informou qual era a causa do mal estar.

Nesta segunda-feira, San Antonio anunciou que Popovich não viajou com a equipe para os jogos em Los Angeles e Houston, por conta de sua saúde.

Popovich é o técnico mais velho em atividade na NBA e está com o Spurs desde que foi contratado em 1996 como treinador. Durante seu comando, San Antonio se tornou um dos times mais vitoriosos e competitivos da NBA. Entre 2000 e 2015, a equipe conquistou cinco títulos da liga.

Além disso, o Spurs também teve uma longa sequência de temporadas com pelo menos 50 vitórias. Entre 1996/97 e 2017/18, a franquia conseguiu o número em todos os anos. Com exceção de 1998/99, quando houve uma greve que deixou a temporada mais curta. Esse foi, no entanto, o ano do primeiro dos cinco títulos de Popovich.

Graças a ele, muitos jogadores, como Tim Duncan, David Robinson, Tony Parker, Manu Ginóbili e Kawhi Leonard atingiram grandes patamares em suas carreiras.

Ainda assim, o Spurs vem em má fase após várias lendas se aposentarem, além da saída de Kawhi Leonard. Desde a temporada 2018/19, entretanto, San Antonio não conseguiu chegar aos playoffs. A equipe também não venceu mais de 34 jogos anualmente desde então. Ainda assim, Popovich segue sendo um dos técnicos mais respeitados da liga. O treinador tem 1390 vitórias em sua carreira, maior marca da liga.

Mitch Johnson

Após a vitória sobre o Timberwolves, Chris Paul elogiou o trabalho de Mitch Johnson.

“Mitch fez um ótimo trabalho, cara”, disse o armador. “Acho que toda a equipe fez. Essas coisas acontecem o tempo todo nesta liga. Assim como com jogadores lesionando, temos que ter alguém pra aparecer e tomar as rédeas. Então, parabéns para o Mitch. Ele fez um ótimo trabalho hoje à noite”.

San Antonio tem três vitórias e três derrotas, ocupando a décima colocação na conferência Oeste. Enquanto os problemas de saúde de Gregg Popovich persistirem, o Spurs tentará jogar ainda melhor para superar a adversidade.

