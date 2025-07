Stephen Curry dá pistas sobre novo reforço do Warriors

O Golden State Warriors pouco ou quase nada fez na agência livre da NBA de 2025. Apesar de ter claras carências no elenco, o time de San Francisco ainda não teve nenhuma negociação concreta, além de uma troca por escolhas no Draft. No entanto, os rumores indicam que a equipe deve fazer mudanças em breve. De acordo com o astro Stephen Curry, o Warriors estaria perto de anunciar um reforço, o pivô Al Horford.

Continua após a publicidade

Em entrevista ao site The Athletic, Stephen Curry falou sobre Horford.

“Ele é um campeão da NBA, um grande jogador”, disse Stephen Curry. “Quando… se, quando tudo acontecer, eu falo sobre isso”.

Apesar de estar com 39 anos, Horford seria um grande reforço para o Warriors na agência livre da NBA. Afinal, o time conta apenas com Trayce Jackson-Davis e Quinten Post para a posição de pivô. Com a contratação do veterano, isso poderia impactar até Draymond Green, pois jogou cerca de 26% de seus minutos em 2024/25 no setor.

Continua após a publicidade

Mas a eventual chegada de Horford ao time californiano também tem a ver com a saída de Kevon Looney para o New Orleans Pelicans. Com Looney, o Warriors já precisava de um grande reforço no mercado da NBA. Sem ele, a situação é muito pior.

Leia mais

Além de ser um ótimo defensor no garrafão, Al Horford pode dar ao Warriors um reforço que agrada muito a Stephen Curry: um arremessador de três. Desde 2022, quando voltou ao Boston Celtics, o veterano acerta 40.9% de três. Embora seja um número similar ao de Post (40.8%) em seu primeiro ano, Horford o supera por muito no quesito defesa.

Continua após a publicidade

Curry sabe que as opções do Warriors são limitadas, ainda mais pelo fato de o time entrar no segundo nível de multas se estender com Jonathan Kuminga. Mesmo que o ala saia em troca após extensão, isso deve custar cerca de US$25 milhões. Então, se for o caso, só poderia receber em contrapartida a metade do valor em contratos.

Sendo assim, Horford não teria um grande salário. Para um time que está no segundo apron da NBA, o valor máximo em um reforço é de US$5.1 milhões, caso do Warriors.

Além de Horford, o Warriors pode ter a volta de De’Anthony Melton como reforço para o perímetro. O jogador está sem contrato desde o fim de 2024/25, após iniciar a campanha com o time. No entanto, após lesão, ele foi em troca para o Brooklyn Nets.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA