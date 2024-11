Reforço do Warriors, De’Anthony Melton está fora da temporada

O Golden State Warriors anunciou, nesta quarta-feira (20), que o ala-armador De’Anthony Melton está fora da temporada. O jogador ficou fora das duas últimas partidas por uma torção no ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo. Após avaliação, entretanto, foi confirmada a necessidade de cirurgia. Então, ele está fora do restante de 2024/25.

O atleta chegou ao Golden State na última offseason após dois anos atuando pelo Philadelphia 76ers. Suas médias eram de 10.3 pontos e 37.1% de aproveitamento nos arremessos de três, sendo uma peça importante no banco do Warriors. Além disso, Melton era um jogador defensivo importante em sua posição.

Dessa forma, o Warriors pode solicitar uma Exceção para Jogador Dispensado (DPE) devido à lesão que encerrou a temporada de De’Anthony Melton. A DPE teria o valor de $6,4 milhões (50% do salário dele). No entanto, a franquia está $534 mil abaixo do primeiro limite (first apron) e não pode ultrapassar essa marca. Melton, vale dizer, será um agente livre irrestrito em julho, com seu contrato acabando.

O camisa 8 é o sétimo jogador com mais minutos por jogo pela equipe. Assim, a tendência é que sua ausência seja sentida pela franquia. Contudo, Steve Kerr tem jogado com rotações bastante profundas essa temporada, com 13 jogadores tendo mais de dez minutos por jogo. Assim, há bastante material humano para suprir a falta do ala-armador.

Para herdar a minutagem de Melton, a tendência é que Moses Moody, Lindy Waters e Gary Payton ganhem mais destaque.

Melton chegou ao Warriors nesta última offseason com um contrato de um ano no valor de US$12,8 milhões. Após entrar no quinteto titular, registrou médias de 16.5 pontos e sete rebotes por partida. O jogador de 26 anos também havia tido uma distensão na região lombar no começo da temporada.

O Warriors é um dos melhores times da NBA hoje. E a boa fase tem repercutido ao redor da liga. Isso pois a audiência da NBA tem visto uma leve queda nos EUA, mas não quando a equipe de Stephen Curry está em quadra. Os jogos com o armador são os mais vistos da liga esse ano.

Assim, a equipe agora busca manter a boa fase mesmo com a ausência de De’Anthony Melton. Embora seja uma perda importante, o Warriors vai tentar se manter nos trilhos.

