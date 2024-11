Ari Aguiar: “Warriors e Stephen Curry queimaram minha língua na NBA”

O Stephen Curry e o Golden State Warriors estão tendo uma grande performance nessa temporada da NBA. Embora a equipe tenha perdido Klay Thompson e não tenha trazido nenhuma grande reposição, Steve Kerr conseguiu reinventar o time e está atualmente na primeira posição da conferência Oeste.

Assim, muita gente chegou a duvidar do Warriors na offseason da NBA. É o caso de Ari Aguiar, narrador da ESPN. “Esse time do Warriors queimou minha língua, porque eu não acreditava. Mas está muito parecido com 2022, e muito cedo. Então, para mim, Golden State se torna candidato ao mando de quadra no Oeste”.

Seu companheiro de bancada, Guilherme Giovanoni, também se surpreendeu com a performance da equipe. “É impressionante o que está defendendo esse time, e a maneira como atacam. E Steve Kerr está com rotações bem longas, de 12 jogadores por jogo”.

A equipe tem o quarto melhor ataque da liga, e também a quarta melhor defesa. É uma melhora grande em comparação com a temporada passada, quando Stephen Curry e o Warriors foram somente o nono melhor ataque e 15ª melhor defesa.

“Chegando em playoffs, esse time tem aura de campeão. Eles tem uma vibe diferente… Mas eu fico com o pé atrás pela questão de um pivô. Sete jogos contra Anthony Davis, Nikola Jokic, Chet Holmgren… Pode ser difícil pra eles”, adicionou Ari Aguiar.

E a boa fase do Warriors tem repercutido ao redor da liga. Isso pois a audiência da NBA tem enfrentado uma leve queda nos EUA, mas não quando o Golden State Warriors de Stephen Curry está em quadra. Os jogos com o armador são os mais assistidos da liga atualmente.

Mesmo com a saída de Klay Thompson, a chegada de Buddy Hield caiu como uma luva na posição. Saindo do banco, o arremessador tem médias de 17.7 pontos por noite, com 46.9% da linha de três. Isso tudo em apenas 25 minutos por noite.

O Warriors, aliás, tem inovado nessa temporada da NBA. Nenhum dos jogadores do time tem mais que 30 minutos por jogo. Stephen Curry, aliás, está tendo a menor média de minutos da carreira. Ainda assim a produção da equipe segue alta, vide os resultados obtidos até aqui.

Resta saber se Golden State conseguirá ir até às finais e surpreender mais uma vez Ari Aguiar, Guilherme Giovanoni e quem mais duvidar da equipe.

