“Stephen Curry é o melhor jogador desde Michael Jordan”, polemiza jornalista

Atualmente, LeBron James e Michael Jordan dividem opiniões sobre o melhor jogador da história da NBA, mas para Tom Haberstroh, do site Yahoo Sports, Stephen Curry supera o astro do Los Angeles Lakers. De acordo com o jornalista, o ídolo do Golden State Warriors é o melhor nome depois da lenda do Chicago Bulls.

Para apoiar a alegação, Tom usou cinco números que, segundo ele, exemplificam a habilidade de Stephen Curry. O primeiro é o Offensive Rating do Warriors com o armador em quadra, que é de 124.2. Portanto, o terceiro melhor índice da NBA. Então, é a sexta vez na carreira de Curry que ele lidera um ataque top 3 da liga.

“O único jogador que vi na minha vida a dominar tanto um lado da quadra, foi Michael Jordan”, disse Haberstroh. “Desde então, no ataque ninguém é melhor que Curry. Assim, ele parece manipular os outros nove jogadores em quadra”, concluiu.

Quando perguntado se Kevin Durant ou LeBron James não estariam à frente de Stephen Curry nesta lista, o jornalista foi ainda mais enfático. “Não estou dizendo que Curry é melhor na defesa que esses caras. Ou que ele é mais longevo. Contudo, sem dúvidas, ele é melhor ofensivamente”.

A carreira de Stephen Curry, assim como a de Michael Jordan, foi marcada por títulos e grandes jogadas. O armador tem quatro títulos da NBA, é o maior pontuador de três da história, e também foi o único MVP unânime, em 2015/16.

Além disso, Curry ainda é membro do chamado “50 40 90 club”. Ou seja, um seleto grupo de jogadores que passaram uma temporada inteira com 50% de aproveitamento nos arremessos, 40% de três pontos e 90% da linha de lance livre. Na carreira, suas médias são de 24.8 pontos e 4.7 assistências.

Michael Jordan, por sua vez, é hexacampeão da liga e dispensa apresentações. O ídolo do Bulls tem médias de 30.1 pontos por jogo na carreira (maior número da história da liga), além de ser cinco vezes MVP da NBA e seis vezes MVP das finais.

Embora a grandeza de Stephen Curry seja clara, há outros jogadores que são citados na discussão. Kobe Bryant e Tim Duncan, nos anos 2000, dominaram a liga, empilhando títulos e grandes performances. Depois, os já mencionados LeBron James e Kevin Durant também entram na conversa para serem os melhores desde Jordan.

