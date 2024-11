Draymond Green revela que Curry ficou irritado com Klay Thompson

O reencontro de Klay Thompson com Stephen Curry e Draymond Green foi uma das grandes histórias da semana. De fato, o duelo entre Golden State Warriors e Dallas Mavericks terminou com uma vitória incrível da franquia de São Francisco e um show do armador nos últimos minutos.

Porém, segundo Draymond Green, Klay Thompson deixou Stephen Curry irritado antes da partida. Green relatou o fato em seu podcast e explicou que o ex-companheiro acabou ignorando o camisa 30 até o chegar ao ginásio.

“Estou mexendo com as coisas, deixei o Steph irritado,” disse Green em seu podcast. “Ele [Curry] estava tipo, ‘Sim, falei com o Klay ontem à noite sobre isso’ — porque faria um discurso antes do jogo. Ele disse, ‘Sim, liguei e disse que não ia mais discursar. Só preciso me concentrar no jogo, então não vou discursar e já falei com o Klay sobre isso’. Curry tentou conversar com o Klay sobre outras coisas e foi ignorado. Então, ele ficou irritado. E lá fomos nós, focados”.

Publicidade

Leia mais!

Mas irritar Stephen Curry não foi uma boa ideia para Klay Thompson e o Dallas Mavericks. O armador foi o grande destaque dos minutos finais do duelo, marcando os últimos 12 pontos e virando o jogo a favor do Warriors.

“Dói estar do outro lado”, Klay Thompson reflete sobre enfrentar Stephen Curry pegando fogo

Os últimos momentos da partida entre Golden State Warriors e Dallas Mavericks foi decidida nos últimos minutos com uma sequência surreal do armador Stephen Curry. Acostumado a ser companheiro do astro, Klay Thompson comentou sobre o sentimento de enfrentar seu ex-colega.

Publicidade

“Dói estar do outro lado de uma das sequências dele [Stephen Curry]. O cara pegou fogo no final e acertou alguns arremessos ridículos. Agora que estive do outro lado, é horrível. Acho que vamos jogar contra eles mais três vezes, então, espero que possamos aprender com isso e entender um pouco melhor as tendências deles. Mas é horrível porque esse não foi um grande jogo para nós, então é algo que temos que digerir e seguir em frente”, disse.

Stephen Curry também comentou sobre o retorno de Klay Thompson ao ginásio do Warriors e elogiou o agora rival.

“Foi uma noite incrível. Desde quando Klay decidiu ir para Dallas, até voltarmos aos treinos e ele não estar aqui, houve uma espécie de construção lenta para esta noite para todos. Ver Klay com um novo uniforme foi muito diferente para nós. Mas eu não poderia imaginar isso acontecendo de outra forma, onde ele jogou bem, a torcida teve um show incrível, foi até o fim. Não tem como descrever melhor. São memórias especiais para refletir sobre os 13 anos que ele esteve aqui e tudo o que conquistamos”, afirmou Curry.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.