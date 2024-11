No Mavericks, Klay Thompson revela inspiração em lenda da NFL

Após jogar no Golden State Warriors por toda sua carreira, Klay Thompson acertou com o Dallas Mavericks com o objetivo de repetir feitos de lendas da NBA e da NFL. Então, em entrevista à ESPN, o astro explicou que seu plano é seguir os passos de nomes como Shaquille O’Neal e Tom Brady.

“Sou muito grato por tudo que vivi em Golden State”, contou Thompson. “Mas, alguns dos meus atletas favoritos mudarem de direção e terem um sucesso tremendo. Então, quando penso em Shaq deixando o Los Angeles Lakers e ganhando um anel ou Tom Brady ganhando um com o Tampa Bay, percebo que isso já foi feito antes”.

Tom Brady se tornou ídolo do New England Patriots e conquistou a NFL em seis oportunidades. No entanto, no fim de sua carreira, o astro mudou de equipe e levantou seu sétimo troféu pelo Tampa Bay Buccaneers.

Enquanto isso, Shaquille O’Neal foi tricampeão da NBA dominando a liga pelo Lakers e, após o final de sua passagem, fechou com o Miami Heat. No novo time, o pivô fez dupla com Dwayne Wade e ajudou no primeiro título da história da franquia.

O desejo por novos ares e o sonho de igualar o maior jogador da história da NFL foram os principais motivos que levaram Klay Thompson até o Dallas Mavericks. O veterano explicou que ainda quer vencer e por isso se juntou a Luka Doncic e Kyrie Irving.

“Eu só quero vencer. Esse time está muito perto. É da natureza humana pensar sobre seu futuro. Por mais presente que você deva ser, somos todos humanos. Então, todos nós pensamos sobre isso. Agora, saber que estou aqui por alguns anos, me permite ser livre”.

Apesar de desejar títulos no Dallas Mavericks, Klay Thompson revelou que falou com seus ex-companheiros antes de aceitar a oferta do time de Luka Doncic. Por fim, o astro também destacou seu vínculo especial com nomes como Stephen Curry, Draymond Green e Andre Iguodala.

“Eu penso nos caras com quem ganhei o tempo todo. Eu conversei com eles antes de tomar uma decisão. Eles me apoiaram muito. Eles entendem. Então, não há ressentimentos nenhum. Com o que fizemos, terei um vínculo para sempre com esses caras. É isso que estou tentando fazer no Mavs. Quando você vence, isso dura para sempre. Portanto, isso é maior do que qualquer salário que você possa ganhar, na minha opinião”, completou.

