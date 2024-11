Entenda como Brandin Podziemski “travou” trocas do Warriors

Após as saídas de Chris Paul e Klay Thompson, o Golden State Warriors esteve envolvido em alguns rumores de trocas, porém, Brandin Podziemski acabou “travando” qualquer acerto da franquia. Isso porque a equipe de San Francisco não tinha interesse em negociar o jovem.

De fato, o Warriors buscou reforçar seu elenco negociando com o Los Angeles Clippers por Paul George e o Utah Jazz, por Lauri Markkanen. No entanto, as duas equipes exigiram Brandin Podziemski em um pacote, algo que foi rejeitado pelo time de Stephen Curry.

Em entrevista ao site ClutchPoints, Brandin Podziemski destacou que ficou feliz ao ser valorizado pelo Warriors durante os rumores de trocas.

“É uma ótima sensação, pois é a garantia de que você precisa como jogador que nem sempre é clara nesta liga. Isso mostra que o que fiz ao longo de uma temporada de 82 jogos como novato é valorizado não apenas pelos Warriors, mas por toda a liga também”, disse.

Em seguida, Brandin Podziemski enalteceu o fato de ter seu nome envolvido em negociações por grandes jogadores como Paul George e Lauri Markkanen.

“Você está lutando pelo que quer, mas também está vendo o que está fazendo lá fora em termos de produção, ver seu valor. Foi legal, e não legal, ver meu nome envolvido em negociações para jogadores All-Star. Eu amo o Warriors, mas aqueles rumores de troca durante o verão (nos EUA) são a garantia do resto dos times de que sou tão bom quanto acredito que posso ser. Esses rumores de troca provam que encontrei um alto nível de sucesso até agora. Claro, foi legal ver isso, mas foi ainda melhor ver minha organização dizer que me valoriza e que esse é o nosso futuro”.

Confiança em Stephen Curry é a chave para o Warriors na visão de Podziemski

Por fim, Brandin Podziemski destacou a importância de ter um jogador como Stephen Curry na mesma equipe. O jovem revelou que conversou bastante com o astro e também enalteceu a confiança que o camisa 30 passa para o elenco do Warriors.

“Eu sempre conversava com Steph durante a offseason. Nós enviávamos um monte de coisas um para o outro que víamos nas redes sociais. A maioria era apenas pessoas que não acreditavam em nós. Mas somos competidores, e enquanto Curry estiver na quadra, você tem uma chance de ganhar literalmente qualquer coisa. Saber disso, e a confiança que ele instila em todos ao seu redor, é apenas uma motivação extra”, concluiu

