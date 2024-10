De acordo com ESPN, Victor Wembanyama deve vencer prêmios na temporada

Victor Wembanyama iniciará sua segunda temporada na NBA, nesta quinta-feira (24), e a expectativa é que o jovem astro do San Antonio Spurs termine a campanha faturando prêmios. De acordo com Jeremy Woo, da ESPN, o francês é favorito ao prêmio de Defensor do Ano ou ao título de Jogador que Mais Evoluiu.

A corrida para melhor defensor da NBA não seria uma novidade para Wembanyama. Afinal, ele já foi o vice-campeão no ano passado, mesmo sendo calouro. O pivô foi derrotado por Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves. Nesta temporada, no entanto, o jornalista acredita que ele vai fazer disputa com Bam Adebayo, do Miami Heat.

“A realidade é que ele vencerá esse prêmio muitas vezes. Então, não vejo motivo para que isso já não possa acontecer em 2024/25. Talvez o desempenho do Spurs como equipe não jogue a seu favor, mas será difícil ir contra ele no teste do olho e também nas estatísticas. Aliás, liderar a liga em tocos não é para qualquer um, e San Antonio é muito melhor com ele em quadra do que sem”, explicou.

Publicidade

Apesar de enaltecer a capacidade de Bam Adebayo, que está “além dos números” para ele, o Woo cita que será muito difícil que ele vença um prêmio de Defensor do Ano enquanto o camisa 1 estiver saudável.

Os outros jornalistas que participaram da conversa citaram Herb Jones do New Orleans Pelicans, Chet Holmgren do Oklahoma City Thunder, e Jaren Jackson Jr do Memphis Grizzlies, como outros possíveis vencedores.

Leia mais sobre o Spurs!

E, por fim, o insider também escolheu Victor Wembanyama como o futuro Jogador que Mais Evoluiu de 2024/25, portanto, sendo nome cotado para vencer prêmios na nova temporada da NBA.

Publicidade

“Se você observar os últimos vencedores, especialmente na última década, vai perceber a quantidade de jogadores jovens estabelecidos que venceram esse prêmio. Então, seja qual for a sua opinião sobre isso, é mais uma disputa que Wembanyama pode vencer. O que posso dizer é que ele está prestes a dar um salto estatístico incrível”, cravou.

Para ele, as chegadas de Chris Paul e Harrison Barnes tornam a equipe texana mais competitiva. E, com isso, os números do francês devem “explodir” em seu segundo ano.

“Cara, ele teve 21 pontos e dez rebotes no ano passado. Isso é pouco perto do que pode e vai fazer. Ah, e ele liderou a liga em tocos, com uma boa média de assistências e um roubo de bola por jogo. Ainda assim, o vejo dando o salto. Paul e Barnes vão ajudá-lo, e um time mais competitivo pode melhorar números e eficiência em todos os níveis. Pode até parecer uma escolha preguiçosa minha, mas essa melhora e essa discussão estarão presentes em 2024/25”, concluiu.

Publicidade

Outros citados ao prêmio foram Jalen Williams do Oklahoma City Thunder, Evan Mobley do Cleveland Cavaliers, e Jonathan Kuminga do Golden State Warriors.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA