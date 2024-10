Shaq polemiza com Victor Wembanyama em lista de melhores da NBA

A véspera da temporada é o período de vários sites e analistas divulgarem as suas listas de melhores jogadores da liga. Shaquille O’Neal, o lendário Shaq, não ficou fora dessa, mas causou controvérsia na comunidade da NBA com Victor Wembanyama. Ele parece ter desagradado todo mundo depois de listar o pivô do San Antonio Spurs como o 31o melhor atleta da liga. No entanto, ele não recuou em sua opinião diante das críticas.

“Victor é muito bom. Realmente muito bom. Mas, quando você é o líder e a sua equipe não se classifica para os playoffs, a pressão está em seus ombros. Porque, no fim das contas, não importa quem está ao seu lado. É preciso entrar em quadra e achar uma forma de vencer. Victor é bom, mas ainda não é bom a esse ponto”, argumentou o integrante do Hall da Fama, mantendo a sua visão.

Wembanyama foi a primeira escolha do draft do ano passado e, assim, entrou na NBA com grandes expectativas. E, apesar da péssima campanha do Spurs, correspondeu a badalação. O jovem registrou médias de 21,4 pontos, 10,6 rebotes, 3,9 assistências e 3,6 tocos. Ganhou o prêmio de novato do ano e, além disso, quase foi eleito melhor defensor da liga. Por isso, Shaq enfatiza que a 31a posição é algo temporário.

“Você precisa vencer nessa liga para estar no topo. E, com a chegada de Chris Paul, eu acho que estão mais próximos disso. San Antonio fez mais algumas movimentações e, com isso, devem ser bem melhores do que na temporada passada. Mas, no momento, Victor está por volta dos 30 melhores mesmo”, reforçou um dos maiores pivôs da história do basquete.

Shaq acredita falar sobre Victor Wembanyama com propriedade porque esteve em uma situação parecida na NBA. São dois dos prospectos mais badalados da liga nas últimas quatro décadas, afinal. E o ex-pivô, por isso, sabe que estar nesse cenário é bem mais complicado do que se imagina. Ele vê a sua trajetória no Orlando Magic como algo semelhante ao que o francês vive em San Antonio.

“Eu fui o Victor antes de Victor, de certa forma. Você chega à NBA e todos esperam que simplesmente mude tudo de uma hora para outra. Existe bastante pressão em cima de nós, pois há badalação demais e todo mundo está em cima de você. Em meu primeiro ano em Orlando, ganhamos só 41 partidas. Foi uns 20 jogos a mais do que antes, mas não fomos aos playoffs”, contou o veterano.

Shaq admite que o Spurs tem tudo para ter uma temporada melhor e, como resultado, “alavancar” Wembanyama em seu ranking. “O nosso time jogou bem melhor em minha segunda temporada. Mas foi só depois da chegada de Horace Grant, em meu terceiro ano, que ‘ascendemos’ e fomos às finais. Foram ótimos quatro anos em Orlando, mas nada aconteceu do dia para a noite”, reconheceu.

Resposta

Shaquille O’Neal, aliás, não espera que Wembanyama esteja feliz com a 31a posição em seu ranking. Pelo contrário. A sua expectativa é que o jovem pivô fique revoltado com a forma como a lenda da NBA o descreveu. E, sobretudo, que queira mudar isso o mais rápido possível. Afinal, como um bom homem de garrafão, Shaq quer ver os colegas de posição no topo.

“Eu espero que Victor fique chateado. Enquanto o lorde supremo da ‘Aliança dos Pivôs’, espero que todos os pivôs que se sintam menosprezados por mim deem uma resposta. Espero que fiquem chateados, pois os pivôs não estão cansados de ver os armadores receberem todo o crédito nessa liga? Então, façam alguma coisa pela nossa classe”, cobrou o hoje analista da TNT.

