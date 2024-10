Victor Wembanyama detona alguns jogadores da NBA

Normalmente, atletas de vários esportes buscam inspiração naqueles que brilham. No entanto, existem as decepções. Em entrevista ao site Sports Illustrated, Victor Wembanyama explicou como vê alguns jogadores que o decepcionaram na NBA. De acordo com o jovem pivô, é possível ter destaque sem fazer tanto esforço. Ele apenas não gosta da ideia.

“Nos sentidos bom e ruim, eu diria que realmente gosto de alguns astros que são muito bons, impressionantes e inspiradores como fazem em seus jogos. Mas outros, não sei. Alguns, eu gostava, mas não sei se eles merecem isso. Eles não parecem se esforçar como eu imaginava”, disse Victor Wembanyama.

Próximo de iniciar seu segundo ano na NBA, o francês entende que alguns jogadores deveriam se esforçar mais. Ele cita, por exemplo, Kevin Durant como um atleta que via quando mais jovem e é exatamente o que pensava.

“Alguns jogadores da NBA atuais eu realmente admiro, mas alguns caras que eu via… não vou dizer que estou decepcionado”, afirmou Victor Wembanyama. “Mas eu pensei: ‘é isso?’. Então, existem aqueles outros que você se impressiona. Kevin Durant, claro que tive a chance de conhecer Rudy Gobert e como ele faz de tudo para estar melhor. Mas dos atuais, eu gosto de Durant. Eu vi como ele trabalha”.

Em seu primeiro ano na NBA, Victor Wembanyama já entrou para a elite entre os jogadores de defesa. Ele ficou em segundo na votação para o prêmio, atrás apenas de Gobert. No entanto, ele acredita que defender é muito mais do que jogar um contra um.

“Um bom defensor na NBA precisa ser mais do que apenas sobre quem você vai marcar. Veja Jrue Holiday, por exemplo. Ele dá um gás na defesa do Boston Celtics, como Rudy Gobert faz. Mas eu tenho capacidade de ser o melhor defensor da liga”, disse.

Embora ainda esteja em desenvolvimento, o atleta de 20 anos mostrou muito talento em sua primeira temporada. Apenas na segunda metade, por exemplo, ele produziu médias de 23.5 pontos, 12.0 rebotes, 5.3 assistências e 4.4 tocos.

Então, para a temporada 2024/25, ele já aparece entre os principais jogadores da liga em diversas listas. O San Antonio Spurs, por outro lado, ainda não possui um elenco competitivo para ir aos playoffs. No entanto, a direção busca formas de cercar o atleta de talento para os próximos anos.

