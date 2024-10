Segundo ex-jogador, Victor Wembanyama terá temporada de Michael Jordan

Victor Wembanyama entende que para chegar ao nível dos melhores jogadores de todos os tempos, como Michael Jordan e LeBron James, é necessário ter uma carreira inteira de prêmios e títulos. No entanto, ele está indo apenas para a sua segunda e começa a ganhar comparações com ídolos do passado. Para Gilbert Arenas, por exemplo, o francês pode fazer um ano tão “iluminado” quanto o de Jordan, em 1988. Mas não agora.

De acordo com Arenas, em seu podcast Gil’s Arena, Victor Wembanyama pode repetir, em 2026/27, o que Michael Jordan fez em 1987/88. Na época, o então astro do Chicago Bulls estava em sua quarta temporada na NBA. Ele liderou Chicago com médias de 35.0 pontos, 5.9 assistências, 5.5 rebotes, 3.2 roubos de bola e 1.6 toco.

“Cara, na temporada 2026/27 de Wembanyama, ele vai liderar em rebotes, roubos e tocos. Ele terá a campanha de Jordan em 1987/88”, disse Arenas

O Bulls, no entanto, não era exatamente competitivo. O time tinha problemas graves em várias posições, enquanto Scottie Pippen estava apenas em sua primeira temporada na NBA. E foi aí que o time começou a superar a primeira rodada dos playoffs. Até então, eram três classificações, mas com quedas logo de cara.

Mas ser o único astro do Bulls até aquele momento fez com que Michael Jordan jogasse em um nível espetacular para classificar a equipe. E a NBA entendeu isso, dando a ele prêmios de MVP e de melhor defensor, algo extremamente raro, que se repetiu apenas outras duas vezes. Primeiro, em 1994 (Hakeem Olajuwon). Depois, com Giannis Antetokounmpo, em 2020.

Arenas acredita que Michael Jordan atingiu o nível de melhor de todos os tempos justamente a partir daquela temporada. Afinal, era a primeira vez que alguém vencia os dois prêmios no mesmo ano. E Jordan liderou a NBA em pontos e roubos de bola. Ou seja, foi efetivo nos dois lados da quadra.

A questão é que Victor Wembanyama teve um início de carreira um pouco tímida pela expectativa da imprensa e de jogadores. Mas isso durou poucos jogos. Já em sua quinta partida na NBA, ele somou 38 pontos e dez rebotes diante de um Phoenix Suns muito mais forte. Detalhe: até aquele momento, o Spurs tinha três vitórias e duas derrotas.

Mas o pivô deixou o seu melhor para a segunda metade de 2023/24. Após a parada para o All-Star Game, Wembanyama teve números que poderiam ser comparados aos de Jordan em seu primeiro ano. Com 23.5 pontos, 12.0 rebotes, 5.3 assistências, 4.4 tocos e 1.4 roubo de bola nos últimos 22 jogos, o francês venceu o prêmio de melhor calouro e ficou em segundo para o de melhor defensor.

Ainda é bastante cedo, mas cada vez mais, ele ganha comparações com os melhores de todos os tempos. Depende de muita coisa, de títulos, de prêmios. No entanto, o jogador teve uma das principais temporadas de um calouro na liga.

Vamos aguardar.

