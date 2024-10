Boletim de rumores e trocas da NBA (20/10/2024)

Bem-vindo à edição de 20 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Kings fecha contrato com Doug McDermott para temporada

O ala Doug McDermott é o novo reforço do Sacramento Kings. A franquia confirmou a contratação do experiente arremessador logo depois do fechamento da troca de Jalen McDaniels. O time utilizou a vaga aberta no elenco pela transação com o San Antonio Spurs para trazer o atleta. Segundo Keith Smith, do site Spotrac, o vínculo é de uma temporada pelo salário mínimo.

Vale ressaltar, no entanto, que o contrato só é parcialmente garantido. Smith apurou que o experiente chutador possui US$750 mil assegurados, por enquanto. O resto do valor vai ser recebido pelo jogador se ele seguir no Kings após a primeira semana de janeiro. McDermott registra média de 8,9 pontos em 655 jogos na NBA, enquanto converte 41% dos arremessos de longa distância.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Bulls dispensa atleta turco e vai manter Horton-Tucker

Talen Horton-Tucker conseguiu a última vaga no elenco efetivo do Chicago Bulls para o início da temporada. De acordo com Jamal Collier, da ESPN, a franquia resolveu não o dispensar e mantê-lo no plantel depois do fim da pré-temporada. Ele tinha um vínculo não garantido e, a princípio, podia ser dispensado sem custos ou garantias até esse sábado.

A situação do jogador de 24 anos “se abriu” depois da dispensa de Onuralp Bitim. O ala-pivô turco, apesar de ter um contrato parcialmente garantido também, estava no elenco da última temporada. A sua saída foi um forte sinal de que o ex-Jazz ficaria em Illinois. Horton-Tucker anotou 13,0 pontos, 3,6 rebotes e 2,2 assistências na pré-temporada.

Publicidade

“Minha carreira na NBA não terminou”, avisa Cedi Osman

Cedi Osman foi um dos vários jogadores da NBA que decidiram voltar à Europa durante a offseason. O turco era agente livre do San Antonio Spurs, mas fechou com os gregos do Panathinaikos. É comum que um retorno ao velho continente aos 29 anos sinalize o fim da carreira na NBA. No entanto, o veterano não se enxerga nessa situação.

“A minha carreira na NBA não terminou. Não acho isso, mas nunca se sabe. O que posso dizer é que estou comprometido com o Panathinaikos nesse momento, então realmente desejo vencer a Euroliga. Quero conquistar tudo o que for possível aqui, pois estou feliz e muito empolgado com essa nova etapa”, disse o ex-atleta do Cleveland Cavaliers.

Publicidade

Warriors estaria longe de acordo com Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga já negocia uma extensão prévia de contrato com a direção do Golden State Warriors há semanas. Mas, aparentemente, um acordo não vai acontecer. O prazo está acabando e, ao mesmo tempo, as diferenças entre as partes ainda seriam grandes. Segundo Shams Charania, da ESPN, os dois lados ainda estariam bem longe de um consenso sobre os termos contratuais.

“A aposta nos bastidores é que essa situação vai se estender para a temporada. Ou seja, Jonathan vai ser agente livre restrito. E isso faz sentido, pois um jogador como ele quer apostar em si mesmo e utilizar a temporada para tentar um contrato máximo. Enquanto isso, Golden State precisa que ele se torne um astro. Então, todos estão em melhores condições esperando”, explicou o jornalista.

Publicidade

Kuminga é elegível a um contrato máximo que vai render, a princípio, mais de US$220 milhões por cinco anos. O Warriors não planeja oferecer um vínculo nesse molde, mas, obviamente, esse é o objetivo do jovem ala-pivô.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala Lamar Stevens, para começar, não vai ficar no elenco do Detroit Pistons para a temporada. O time do Michigan dispensou o jogador de 27 anos, que registra média de 5,7 pontos em quatro campanhas na liga.

Publicidade

– Outro veterano que foi dispensado nos últimos dias foi o armador Devonte’ Graham. Ele havia assinado contrato de uma temporada com o Portland Trail Blazers, mas não conseguiu garantir uma vaga no elenco efetivo da franquia.

– Jordan Goodwin, por sua vez, não faz mais parte do elenco do Los Angeles Lakers. A equipe angelina aproveitou o vínculo de exibição entre as partes e, com isso, acertou a (previsível) dispensa do armador sem custos.

Publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 20/10, você lembra de Quinndary Weatherspoon? Pois o ex-ala-armador do Spurs vai defender os chineses do Qingdao Eagles na próxima temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA