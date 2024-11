Victor Wembanyama tem atuação histórica em vitória do Spurs sobre Jazz

O pivô Victor Wembanyama comandou o San Antonio Spurs em vitória sobre o Utah Jazz na noite de quinta-feira por 106 a 88. Foi apenas o segundo triunfo da equipe texana na atual temporada. Mas o que mais chamou a atenção foi a exibição de gala do francês. Ele obteve um raríssimo five by five. Ou seja, ao menos cinco em cada um dos cinco quesitos mais importantes estatísticos: pontos, rebotes, assistências, roubos de bola e bloqueios.

Victor Wembanyama terminou com 25 pontos, nove rebotes, sete passes decisivos, cinco roubos e cinco tocos. Para ter uma ideia do quão raro é isso, apenas 23 vezes algum jogador conseguiu tais números na história da NBA. Mas mais que isso, o francês é o terceiro a conseguir o feito mais de uma vez na carreira. Os outros são Hakeem Olajuwon e Andrei Kirilenko.

Ou seja, o que aconteceu na partida entre Spurs e Jazz é tão difícil de acontecer é pensar que cada temporada tem 1230 jogos em sua fase regular. Por campanha. Isso quer dizer que se todos os 23 five by five acontecessem em apenas um ano, representariam 0,18% das partidas. Mas a marca acontece desde os anos 70. Então, foi isso o que ele acabou de fazer. De novo.

Publicidade

“Isso me mostra que preciso elevar meus padrões quando não consigo a marca, pois sou capaz de ajudar meu time em todas essas áreas”, disse, ao San Antonio Express-News. “Deve ser uma coisa consistente. Mas como já disse antes, é algo que devemos ter, algo que posso ter mais vezes para ajudar minha equipe”.

Leia mais

Apesar de o Jazz não estar brigando por absolutamente nada nesta temporada, Victor Wembanyama e seus colegas no Spurs conquistaram uma vitória importante. Agora, a equipe de San Antonio acumula dois triunfos em cinco jogos. Aliás, o pivô vinha fazendo um início de temporada similar ao que fez em sua campanha de estreia.

Publicidade

Para ter uma ideia do que ele fez nos primeiros quatro jogos das duas temporadas, mostramos abaixo:

Temporada PTS REB AST STL BLK 2023/24 16.3 7.5 1.5 1.5 2.3 2024/25 16.5 11.0 2.3 0 2.8

Ou seja, eram números bem similares comparando os dois inícios. Então, ele deixou o seu quinto jogo de cada uma das temporadas para fazer algo especial.

Publicidade

Enquanto o jogador obteve o five by five nessa quinta-feira, em 2023/24 ele registou 38 pontos e dez rebotes na vitória sobre o Phoenix Suns. Agora, espera repetir o que fez em seu ano de estreia.

Além de Wembanyama, o Spurs contou com a melhor partida de Chris Paul pela equipe. Ele anotou 19 pontos, dez assistências e sete rebotes. Como resultado, tornou-se o armador mais velho da franquia a conquistar um duplo-duplo e é o segundo mais velho em geral na equipe a obter a marca.

Publicidade

Enquanto o Spurs recebe o Minnesota Timberwolves no sábado, o Jazz visita o Denver Nuggets na tentativa de conquistar sua primeira vitória em 2024/25.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA