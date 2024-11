Devin Booker comanda virada do Suns sobre Clippers

Após primeiro tempo difícil, o Phoenix Suns contou com o brilho de Devin Booker para conseguir uma virada sobre o Los Angeles Clippers. A equipe do Arizona esteve em apuros nos primeiros 24 minutos, chegando a estar 21 pontos atrás no placar. Mas em um segundo tempo quase perfeito, saiu com a vitória por 125 a 119, na rodada desta quinta-feira (31).

Phoenix encerra sua tour inicial por Los Angeles na temporada 2024/25. Afinal, a equipe enfrentou Clippers ou Lakers em quatro de seus cinco primeiros jogos. Contra o rival de hoje, foram duas vitórias, sendo ambas na nova arena do rival, o Intuit Dome. Com quatro vitórias em cinco partidas, o Suns está empatado com o Golden State Warriors na segunda posição da Conferência Oeste. Depois de uma folga na sexta-feira, o time enfrenta o Portland Trail Blazers no próximo sábado (2).

O Clippers, por outro lado, ainda não sabe o que é vencer em seu novo ginásio. Essa foi a terceira derrota em três jogos no Intuid Dome. Aliás, duas delas para o Phoenix Suns, que também derrotou o Clippers na abertura de 2024/25. Com a derrota de hoje, a franquia se iguala a Portland Blazers, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs com dois triunfos em cinco partidas. Por fim, o próximo jogo também será difícil, contra o Oklahoma City Thunder, líder do Oeste.

Então, confira como foi a grande virada do Suns sobre o Clippers, em noite de 40 pontos para Devin Booker.

Suns faz segundo tempo de almanaque

Existe uma receita muito clara para os problemas que conhecemos deste Phoenix Suns há mais de um ano. Todas elas apareceram com força em um primeiro quarto terrível. Erros de ataque, defesa preguiçosa, problemas com Jusuf Nurkic em todas as frentes, além de um ataque se contentando com individualidades e chutes difíceis. O time parecia condenado nos primeiros 12 minutos.

A questão ofensiva se resolveu rápido com uma melhora já no segundo quarto. Isso porque Devin Booker acordou. Após tímido começo, o astro anotou 11 pontos no segundo período, sendo oito deles na linha de lance livre. Ou seja, a agressividade do craque se tornou um trunfo para um time muito apático. Com Bradley Beal fora, a equipe precisava desse impulso.

Mas no terceiro quarto não foi só o craque. O time inteiro brilhou. Phoenix acertou todos os 15 primeiros arremessos que teve nos 12 minutos depois do intervalo. Então, o quarto acabou com o time acertando 16 de 20 chutes tentados. E no fim, a desvantagem de 21 pontos se transformou em apenas uma posse.

Quente, Devin Booker continuou o trabalho no último quarto de Suns e Clippers, anotando 13 pontos. Mas além da grande noite do craque, a maior eficiência na construção das jogadas também merece o destaque. Foram 20 assistências para 26 arremessos certos só no segundo tempo.

Jogadas desenhadas e boas leituras. O enorme poder de fogo com Durant e Booker se aliou à organização. Royce O’Neale e Ryan Dunn, além disso, combinaram para 15 pontos nos últimos 12 minutos e contribuíram com uma ótima defesa.

Clippers não consegue fechar jogos

Houve duas faces diferentes do time de Los Angeles na noite desta quinta-feira. No primeiro tempo, muito do que o time tem feito de melhor: James Harden fazendo tudo, Norman Powell sendo uma opção de pontuação secundária e a conexão com os pivôs no jogo físico. Além disso, a defesa muito forte apareceu. Seja forçando erros de ataque ou dificultando a vida dos craques de Phoenix. Enfim, tudo funcionava.

Harden registrou números únicos para um primeiro quarto: 12 pontos, sete assistências, cinco rebotes e dois tocos. Seu ritmo diminuiu depois disso, especialmente na pontuação. Mas Powell e Zubac combinaram para 20 dos 33 pontos do time antes do segundo quarto. O Suns acompanhou, mas não conseguiu uma sequência defensiva suficiente para diminuir a vantagem.

Ainda nas primeiras posses do terceiro quarto, a vantagem chegou a 21. Tudo parecia tranquilo. Mas o jogo mudou radicalmente. É difícil culpar a defesa pelo absurdo que foi o terceiro quarto do Suns, mas a execução ofensiva do Clippers, que era tão perfeita no começo, também começou a cair em um terceiro período de 23 pontos.

Assim, Harden pareceu mais cansado, após muitos minutos em quadra no começo de temporada e grande responsabilidade de liderar a franquia sem Kawhi Leonard. Da mesma forma, o time sentiu a evolução defensiva de Ryan Dunn na volta do intervalo.

Ainda no terceiro quarto, o jogo já estava empatado. E no último o cenário foi o mesmo. Apesar de algumas cestas e de se manter próximo no placar, era o Suns que controlava as ações. Com menos poder de fogo e menos execução, a virada se concretizou.

(4-1) Phoenix Suns 125 x 119 Los Angeles Clippers (2-3)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 40 5 8 3 0 Royce O’Neale 21 7 1 1 1 Kevin Durant 18 5 4 1 2 Ryan Dunn 16 4 0 1 0 Tyus Jones 7 3 11 0 0

Três pontos: 18-39; O’Neale: 5-6

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 25 10 13 2 2 Norman Powell 23 2 2 1 0 Ivica Zubac 22 12 1 1 0 Kevin Porter Jr. 14 5 2 0 0 Derrick Jones Jr. 11 3 2 3 0

Três pontos: 12-35; Powell: 4-11

Leia mais!

Outros jogos da rodada

Além da grande virada do Phoenix Suns sobre o Los Angeles Clippers com show de Devin Booker, a rodada ainda contou com três partidas.

Teve triplo duplo de Ja Morant em menos de 30 minutos e atropelo de Memphis sobre Milwaukee. Um 5×5 de Victor Wembanyama, o segundo de sua carreira. E por fim, uma enorme vitória do Rockets sobre o Mavericks em Dallas.

(1-4) Milwaukee Bucks 99 x 122 Memphis Grizzlies (3-3)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 37 11 4 1 1 Brook Lopez 12 3 1 0 0 Bobby Portis 11 7 0 1 0 Gary Trent Jr. 9 2 0 1 0 Delon Wright 8 1 2 0 1

Três pontos: 9-42; Lopez: 3-6

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 26 10 14 1 0 Santi Aldama 19 9 2 1 0 Jaylen Wells 16 7 1 0 0 Scotty Pippen Jr. 16 3 1 1 0 Jaren Jackson Jr. 13 5 2 0 0

Três pontos: 8-28; Wells: 3-6

(3-2) Houston Rockets 108 x 102 Dallas Mavericks (3-2)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 23 12 4 1 1 Alperen Sengun 17 12 4 0 1 Dillon Brooks 17 4 2 0 1 Tari Eason 15 4 2 0 1 Jabari Smith Jr. 14 6 0 1 0

Três pontos: 8-34; Green: 3-8

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 29 5 2 1 0 Kyrie Irving 28 8 7 0 0 Klay Thompson 12 1 1 1 0 PJ Washington 6 9 1 3 3 Dereck Lively II 6 3 2 0 1

Três pontos: 10-30; Irving: 5-6

(2-3) San Antonio Spurs 106 x 88 Utah Jazz (0-5)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 25 9 7 5 5 Chris Paul 19 7 10 2 0 Keldon Johnson 13 4 0 1 0 Jeremy Sochan 11 5 3 2 1 Sandro Mamukelashvilli 10 1 0 0 0

Três pontos: 12-43; Wembanyama: 4-13

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 16 3 3 2 0 Keyote George 15 4 5 0 0 John Collins 14 11 3 1 1 Kyle Filipowski 12 5 1 0 0 Walker Kessler 6 11 1 0 3

Três pontos: 7-32; Mills: 3-6

