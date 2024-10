Assim como Vini Jr, NBA já teve premiações polêmicas de MVP

Vinícius Jr não venceu o Bola de Ouro. Agora, ele faz parte de uma lista de premiações polêmicas que o futebol já teve, assim como a NBA com o MVP. Então, resolvemos listar alguns dos jogadores da liga que venceram e não receberam tanto apoio do público em geral.

Apesar de não ser apenas no MVP que a NBA surpreende, vamos ficar apenas com o principal prêmio. Afinal, quantas vezes um jogador que já tinha dado o próximo passo, era All-Star, e venceu o MIP (que mais evoluiu)? Fora os de melhor defensor, que às vezes nem faz parte do time ideal de defesa. Então, é isso.

5. Magic Johnson (1990)

Primeiro, Magic Johnson foi um jogador espetacular, um dos mais vencedores de todos os tempos. Mas o MVP de 1990 deveria ter ficado com Charles Barkley. Então jogador do Philadelphia 76ers, Barkley levou sua equipe ao topo da divisão do Atlântico sem nenhum outro All-Star ao seu lado. Apenas Hersey Hawkins apareceu no ano seguinte, mas apenas uma vez na carreira.

E Barkley teve 38 dos 92 votos para o primeiro lugar, enquanto Magic somou 27. Mas mais que isso, Johnson tinha vários jogadores impactantes ao seu lado. Michael Cooper (Hall da Fama, oito vezes All-Defense, melhor defensor de 1987), James Worthy (Hall da Fama, sete vezes All-Star, duas vezes All-NBA, MVP das finais de 1988), além de outros como Vlade Divac (Hall da Fama, All-Star), Byron Scott e Mychal Thompson.

Ou seja, Charles Barkley teve ajuda de quem mesmo? Naquela temporada, ele fez 25.2 pontos, 11.5 rebotes, 3.9 assistências e 1.9 roubo de bola. No fim, Johnson venceu por 22 pontos, enquanto Barkley finalmente venceu o seu MVP na temporada 1992/93 da NBA.

Aliás, esse MVP de 1993 serviu como “combustível” para Michael Jordan vencer o título daquele ano, como contamos aqui.

4. Steve Nash (2006)

O Phoenix Suns vivia um de seus melhores momentos na história na NBA, enquanto Steve Nash acumulava o seu segundo prêmio de MVP. Mas muitos jornalistas não gostaram do resultado daquela premiação. Apesar de o Suns terminar apenas com a terceira melhor campanha do Oeste daquela temporada, Nash recebeu 57 votos para o primeiro lugar e garantiu o bi com 924 pontos.

Enquanto isso, LeBron James terminou com 688 pontos com o segundo lugar e Dirk Nowitzki foi o terceiro, com 544. No entanto, Kobe Bryant foi o segundo com mais votos para o primeiro lugar, com 22. O problema é que ele acabou em quarto, pois não recebeu tantos para o segundo ou terceiro na lista final.

Vale lembrar que Bryant fez a melhor temporada de sua carreira (35.4 pontos, 5.3 rebotes e 4.5 assistências), mas o Los Angeles Lakers foi apenas o sétimo no Oeste. Você vai entender o argumento daqui a pouco.

Para muitos, Kobe deveria ter sido o MVP, enquanto outros acreditam que seria LeBron ou Nowitzki. Mas os times com as melhores campanhas (Detroit Pistons e San Antonio Spurs) foram representados apenas na quinta posição (Chauncey Billups), além da oitava e nona (Tim Duncan e Tony Parker).

Leia mais

3. Derrick Rose (2011)

Quase de forma unânime, Derrick Rose venceu em 2011. Mas aquele MVP está entre as premiações mais polêmicas de todos os tempos da NBA por alguns motivos. Primeiro, porque Rose não era exatamente alguém que defendesse minimamente. Na verdade, mesmo saudável, ele era péssimo no quesito. Depois, tem o fato de que Dwight Howard fez uma temporada melhor que ele em vários sentidos.

Em um Orlando Magic “depenado” por trocas e lesões, Howard terminou aquela temporada com incríveis 22.9 pontos, 14.1 rebotes, 2.4 bloqueios e 1.4 roubo de bola. Além disso, o pivô acertou quase 60% de seus arremessos naquela campanha.

E ainda teve LeBron James, com números superiores a Rose: 26.7 pontos, 7.5 rebotes, 7.0 assistências e 1.6 roubo de bola. Enquanto isso, o então armador do Bulls fez 25.0 pontos, 7.7 assistências e 4.1 rebotes. Fora que James teve um win share de 15.7 contra 13.1 do jogador de Chicago. Howard, enquanto isso, teve 14.4.

2. Russell Westbrook (2017)

Provavelmente, uma das premiações mais polêmicas do MVP de todos os tempos da NBA. Westbrook encantou o mundo banalizando o triplo-duplo. Até então, a estatística servia para mostrar quanto um jogador fazia de tudo por seu time. Mas quando um atleta ignora completamente quem deveria marcar no perímetro para ficar esperando rebote, você faz o que?

Mas mais que isso, Westbrook venceu um prêmio com o Oklahoma City Thunder apenas na sexta posição do Oeste. Nada menos que nove times (no geral) terminaram com uma campanha melhor que o Thunder.

Aí, a gente volta naquela de 2006, quando Kobe não ficou nem entre os três primeiros com um sétimo lugar no Oeste. Afinal, ali valia aquilo, mas anos antes, era impossível.

Estranho.

Mas ainda tem um detalhe. No ano seguinte, Westbrook teve média de triplo-duplo mais uma vez. Sabe em que posição ele ficou na votação? Um quinto lugar. James Harden venceu em 2018, mas deveria ter sido em 2017, também. E pelo Washington Wizards, o armador voltou a ter números similares. Ficou em 11°, atrás até de Rudy Gobert.

Mas uma das premiações mais polêmicas da NBA pelo MVP foi há muito tempo. Pouca gente lembra, mas a gente vai colocar aqui em primeiro.

1. Karl Malone (1997)

Quando um time quebra recorde de vitórias na NBA e, no ano seguinte, fica perto de igualar, você imagina, imediatamente, que o MVP vai para o melhor jogador daquela equipe, certo? Mas não foi o que aconteceu em 1997.

Karl Malone ficou com o prêmio, enquanto Michael Jordan foi o segundo na votação. Vamos só tentar entender, tá?

Por mais que o Utah Jazz fosse o antagonista do Chicago Bulls naqueles anos, o time de Illinois acabara de vencer 69 partidas. Apenas três a menos que teve na temporada anterior.

Para ter uma ideia, aquele Bulls venceu 72 jogos em 1995/96 e 69 em 1996/97, o que significavam a melhor e a segunda melhor de todos os tempos até então. O Los Angeles Lakers de 1971/72 era o recordista com as mesmas 69 de Chicago em 1997.

Muitos anos depois, em 2015/16, o Golden State Warriors venceu 73 e Stephen Curry ficou com o prêmio de forma unânime.

A diferença é que o Bulls foi campeão no ano de seu recorde, enquanto o Warriors caiu diante do Cleveland Cavaliers na maior virada de todos os tempos da NBA.

