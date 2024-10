Domantas Sabonis iguala marca de Larry Bird na NBA

Apesar da derrota do Sacramento Kings para o Los Angeles Lakers, no sábado (26), Domantas Sabonis igual uma marca histórica de Larry Bird na NBA. Isso porque o pivô anotou seu 59º triplo-duplo na carreira. Ou seja, mesmo número da lenda e ídolo do Boston Celtics. Agora, ambos ocupam a décima posição no quesito em todos os tempos.

Para alcançar a marca de Larry Bird na NBA, Sabonis terminou o revés para o Lakers com 29 pontos, 12 rebotes e dez assistências em 37 minutos em quadra. Apesar da sua grande atuação individual, o Kings perdeu a segunda partida partida na temporada. Portanto, ainda não venceu em 2024/25.

Nos dois confrontos inicial da atual campanha, o pivô soma médias expressivas de 26.5 pontos, dez rebotes e 5.5 assistências. Dessa forma, é o principal pontuador de Sacramento, superando DeMar DeRozan e De’Aaron Fox.

Vale lembrar, além disso, que Sabonis lidou a NBA em triplos-duplos em 2023/24. Afinal, terminou a última temporada com 26 ao todo. O número é tão relevante que ultrapassou Nikola Jokic, que fez 25. Mérito, aliás, para sua grande frequência em quadra. O lituano não perdeu um jogo sequer na campanha regular, terminando com 82 partidas disputadas.

Como resultado, ele se tornou o quinto jogador na história da NBA a registrar pelo menos 25 triplos-duplos em uma temporada. Assim, se juntou à estrelas como Jokic e Russell Westbrook.

Enquanto isso, Sabonis terminou a campanha passada com a melhor média de rebotes da liga. Foram 13.7 por jogo. No entanto, o número caiu para 11 rebotes por partida nos playoffs.

Até agora, em 2024/25, o pivô do Kings não tem a mesma classificação da última temporada. Isso porque, com dez rebotes em média, ocupa apenas a 17ª posição geral no quesito. Atualmente, quem lidera é Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder, com 15 rebotes por jogo.

Em triplos-duplos, Westbrook segue liderando o recorde histórico com 199 ao todo na carreira. Completam o pódio Oscar Robertson (181) e Magic Johnson (138).

Por fim, dos jogadores que ainda estão em atividade, além de Westbrook, Nikola Jokic soma 131, LeBron James 113 e Luka Doncic e James Harden possuem 77 triplos-duplos.

