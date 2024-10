De’Aaron Fox revela motivo de não estender contrato com Kings

A extensão de contrato do craque De’Aaron Fox com o Sacramento Kings tem estado em pauta nos últimos dias. O armador teve a disposição um acordo de US$165 milhões por três anos com a franquia da Califórnia, mas recusou a proposta. Acreditava-se que havia sido por uma mera questão financeira, mas uma fala do próprio armador mostra que pode haver mais detalhes na questão.

De acordo com Shams Charania, do canal ESPN, Fox recusou a proposta porque pode comandar uma extensão de US$345 milhões por cinco anos, caso seja eleito All-NBA em 2024/25. Mas em entrevista ao jornalista Sam Amick, do portal The Athletic, o astro explicou a questão. Ele ainda está agurdando que a franquia se torne uma candidata consolidada ao título do Oeste.

“Acho que não estou com muita pressa em tomar essa decisão. Mas, na realidade, eu quero ter certeza de onde estamos na NBA nesse momento. A liga é muito mutável, o status do seu time pode mudar em um ou seis meses. Então, é isso. Se já estivéssemos disputando o título seria uma decisão mais fácil”, disparou.

Publicidade

Fox comparou a sua situação a dos colegas Jayson Tatum do Boston Celtics e Bam Adebayo do Miami, ambos escolhidos na mesma classe do Draft (2017). Ambos assinaram extensões nesse ano e, de acordo com Fox, porque possuem uma segurança maior em seus times atualmente.

“Você vê por exemplo, as extensões de Tatum e Adebayo. Um deles acabou de ser campeão da NBA. O outro jogou duas finais recentemente. Estou dando o exemplo de dois caras que chegaram aqui junto comigo. Existe uma segurança maior para eles, que já passaram desse estágio em que estamos no momento. Como franquia, continuamos construindo”, explicou.

Publicidade

Leia mais sobre o Kings!

Sacramento tem tentado encontrar maneiras de se adiantar na briga pelo título. Essa, aliás, foi uma offseason super positiva. Mike Brown estendeu seu contrato como técnico, a franquia conseguiu manter Malik Monk por um preço bem aceitável, e por fim, fechou a chegada de DeMar DeRozan sem ceder muita coisa em troca.

As melhorias, enquanto mantém peças importantes, eram muito necessárias para um time que está novamente estabelecido como concorrente no Oeste, mas ainda tem progressos a fazer. O retorno inesquecível aos playoffs em 2023, foi seguido de uma eliminação ainda na primeira rodada. Em 2023/24, sequer os playoffs vieram, com queda ainda no play-in.

Publicidade

O camisa 5 afirma que quer ficar a carreira inteira no Kings. Mas admite que a campanha será decisiva para que isso ocorra.

“Eu quero estar aqui durante toda a minha carreira. Seria um grande sonho. Não é algo inédito na NBA, mas é raro, e eu me dedico para estar aqui ao longo de toda a minha vida. Acho que esse é o sonho de todos, ninguém quer ficar pulando de time em time. Mas eu quero ter a certeza de que vamos competir a longo prazo pelo prêmio máximo e não só por uma vaga nos playoffs. Então, todos temos que melhorar, desde mim até os outros jogadores e treinadores. O Oeste é, acima de tudo, muito difícil”, explicou o armador.

Publicidade

A pré-temporada do novo Kings, porém, não foi animadora. A equipe perdeu todos os seus cinco amistosos preparatórios. Então, os rumores podem começar a qualquer instante. O acordo de Fox termina ao fim da temporada 2025/26.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA