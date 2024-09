Michael Jordan usou MVP de Charles Barkley como motivação por título

Michael Jordan e Charles Barkley já foram muito amigos. Os dois participaram do Dream Team de Barcelona-92, enquanto atuavam juntos no All-Star Game. Até 1992, Barkley jogava pelo Philadelphia 76ers. Mas naquela temporada, ele foi em troca para o Phoenix Suns. E seu sucesso foi imediato, ao ponto de vencer o MVP e levar o Suns às finais. Justamente diante do Chicago Bulls de Jordan.

Mas tudo aquilo mexeu com Michael Jordan, que sempre foi bastante competitivo. De acordo com o próprio ex-jogador do Bulls, ele tomou aquilo como um desafio.

“Fiquei um tanto irritado quando não venci o MVP e deram para Charles Barkley”, disse Michael Jordan. “Então, pensei ‘tudo bem, você pode ficar com esse, mas eu fico com o título'”. E foi o que realmente aconteceu.

Após seis jogos, o Bulls conquistou o seu terceiro título consecutivo. Na partida decisiva, Barkley até somou 21 pontos e 17 rebotes, mas sofreu com o arremesso, acertando apenas sete de 18. Por outro lado, Jordan flertou com o triplo-duplo ao produzir 33 pontos, oito rebotes e sete assistências. No entanto, a cesta da vitória não foi dele.

Michael Jordan levou a bola até o meio da quadra e viu que receberia marcação dupla. Então, ele passou para Scottie Pippen, que deixou Horace Grant perto da cesta. Mas a defesa foi toda em cima do antigo ala-pivô e, na sequência, ele viu John Paxson livre, que acertou de três, garantindo o título.

Após a conquista, Jordan comentou que estava aliviado por superar Barkley na decisão.

“Foi um alívio, mas não é só isso. É ótimo vencer. Acho que eu pensei demais sobre isso. Pessoalmente, eu passei por muitas coisas, mas vencer assim significa muito para mim, acredite”, afirmou.

Meses depois, Michael Jordan anunciou sua aposentadoria, a primeira delas. Com a morte de seu pai, Jordan foi jogar beisebol. Sem grande sucesso, retornou ao basquete no meio da temporada 1994/95. Não voltou a vencer de cara, pois caiu diante do Orlando Magic nos playoffs.

No entanto, em 1995/96, o Bulls fez uma troca por Dennis Rodman, o time venceu 72 partidas na temporada regular e garantiu o título contra o Seattle Supersonics. Nos dois anos seguintes, Chicago bateu o Utah Jazz e, então, ele encerrou sua passagem pela equipe de Illinois.

Mas Jordan queria voltar ao basquete e o fez em 2001. Desta vez, no Washington Wizards, onde atuou por duas temporadas antes de finalizar a carreira em definitivo.

Jordan e Barkley

Amigos, Michael Jordan e Charles Barkley eram ainda parceiros em diversos projetos. Barkley trabalhou com Jordan no filme Space Jam, por exemplo.

Aliás, Jordan o aconselhou uma vez sobre um contrato com a Nike. O então jogador do Suns recebeu uma proposta de US$3 milhões, mas o camisa 23 disse a ele para mudar o acordo.

“Michael me deu ótimo conselho uma vez. Nós estávamos jogando golfe durante um verão e na época acho que estava ganhando US$3 milhões por ano pela Nike. E ele sempre entendeu muito bem sobre negócios. Então, ele me fala: ‘Ei, cara. Por que você precisa de tanto dinheiro? Estava olhando seu contrato e você está recebendo US$3 milhões. Diga para a Nike que você quer US$1 milhão e o resto em ações da empresa’”, revelou Barkley.

Barkley revelou o resultado.

“No momento não tinha entendido, mas segui o conselho. Levei a ideia para os meus contadores e eles disseram: ‘A ideia é boa… se a empresa dar certo’. Respondi que Michael era o melhor jogador da história e que ia seguir o conselho. Desse modo, fiz dez vezes o total do dinheiro que iria receber”.

Hoje, eles não são mais amigos. Em entrevista ao site Sports Illustrated, ele revelou o motivo.

“Michael não gostou de algo que eu disse e, desde então, não nos falamos mais”, disse. “Mas ele está bem, eu estou bem e é o que importa”.

