A estranha história sobre rumores da volta de Michael Jordan à NBA

Acredite, foi tudo estranho. Michael Jordan era presidente do Washington Wizards quando os rumores sobre sua volta às quadras começaram a circular na NBA. Mas a data é o que mais chama a atenção.

Enquanto a ESPN e a CNN comentavam e falavam sobre o assunto na manhã daquela terça-feira, o mundo não sabia que algo estava para acontecer. A todo momento, o nome de Michael Jordan aparecia nos principais programas daqueles canais.

Então, a CNN fez uma enquete sobre o possível retorno ao basquete. Nada menos que 63% do público votou na opção em que Michael Jordan não deveria voltar à NBA, enquanto os rumores estavam cada vez mais “quentes”.

Publicidade

De acordo com Carol Lin, então âncora da CNN, Jordan poderia jogar na NBA novamente. Então, ela chamou, ao vivo, a repórter Audrey Barnes, que estava em Washington.

Segundo Barnes, Michael Jordan estava do lado de fora de seu restaurante em Chicago, quando confirmou para algumas pessoas que gostaria de voltar às quadras. Jordan planejava atuar pelo Washington Wizards, enquanto teve uma história de sucesso por 13 temporadas no Chicago Bulls.

Publicidade

Era algo incomum, pois ninguém pensava em ver o camisa 23 vestindo outra camisa.

“Ele vem treinando com alguns jogadores, como Penny Hardaway, Juwan Howard, mas tem uma tendinite no joelho que o incomoda”, disse Audrey. “Mas fora isso, ele está pronto para voltar”.

Leia mais

A cada dez, 20 minutos, os jornalistas falavam ao vivo que seria algo muito importante para a NBA alavancar suas vendas de ingressos após os rumores sobre Michael Jordan. Mas no Wizards?

Publicidade

Fazia sentido, pois Jordan assumiu a presidência do Wizards em janeiro de 2000. No entanto, ele não conseguia o mesmo sucesso naquele cargo. Em duas temporadas, o time de Washington acumulava campanhas ruins e escolhas duvidosas no Draft. E Kwame Brown, como a primeira escolha, foi bastante questionável. Até para a época, pois o jogador não atuou no basquete universitário.

Mas Jordan formou um elenco sem grandes nomes, exceto por um jovem Rip Hamilton e um Christian Laettner já longe de seus melhores dias. Então, acreditava-se que ele faria toda a diferença para brigar pelos playoffs. Isso, se ele voltasse às quadras mesmo.

Publicidade

Enquanto isso, os rumores sobre o retorno de Michael Jordan pareciam cada vez mais fortes e o “mundo da NBA” estava de cabeça para baixo. Afinal, em sua última volta às quadras, ele conduziu o Chicago Bulls a três títulos consecutivos. Mas será que com o Wizards ele seria capaz de obter algum sucesso?

Ninguém sabia. Claro que, com ele, qualquer time era capaz de vencer. Mas e os colegas? Não era um time forte.

Mas o anúncio oficial acabou atrasando por um motivo. E era trágico.

O motivo

Poucos minutos depois de os primeiros rumores aparecerem na TV, o mundo parou para acompanhar um dos acontecimentos mais terríveis de todos os tempos.

Publicidade

Era 11 de setembro de 2001.

Carol Lin, inclusive, ficou mais conhecida por conta daquela cobertura do que no resto de sua carreira como jornalista.

Michael Jordan só anunciou sua volta no dia 24 de setembro daquele ano.

Publicidade

“Embora eu esteja pronto para o meu retorno às quadras, estou muito triste pelos recentes eventos trágicos e meu coração está com as vítimas e suas famílias”, disse Jordan. “Nosso maior respeito a eles, então não vou participar de entrevistas antes do período de treinamentos no dia 1° de outubro”.

A estreia

No dia 30 de outubro de 2021, Michael Jordan e o Washington Wizards enfrentaram o New York Knicks, em Nova York. Justamente onde aconteceram os dois primeiros ataques.

Jordan anotou 19 pontos, enquanto acertou apenas sete das 21 tentativas. O Knicks venceu por 93 a 91 com 28 pontos de Latrell Sprewell.

Publicidade

Michael Jordan estava claramente fora de seu ritmo. Nos últimos quatro minutos, ele errou três dos quatro arremessos e cometeu dois erros de ataque. Mas o Wizards teve uma última chance de empatar ou, até mesmo, virar o placar.

Mark Jackson errou dois lances livres para o Knicks com o placar em 93 a 91, restando cerca de um segundo para o fim. No entanto, o Wizards já não tinha mais tempo para pedir. Então, coube a Popeye Jones o último arremesso, de muito longe.

Em vão.

Publicidade

No jogo seguinte, Michael Jordan anotou 31 pontos em vitória sobre o Atlanta Hawks fora de casa.

Mas as lesões, aos 38 para 39 anos, não davam trégua ao astro. Ele até fez grandes jogos, incluindo 51 pontos diante do Charlotte Hornets, mas o Wizards não tinha um elenco forte.

Até o dia 10 de janeiro de 2002, o time ocupava uma surpreendente quarta posição no Leste (18 vitórias e 14 derrotas). Cerca de um mês depois, a equipe ainda lutava por playoffs com 27 triunfos em 50 jogos. O problema é que, daquele momento até o fim da temporada, o Wizards venceu apenas dez dos últimos 32 embates, despencando para o décimo lugar.

Publicidade

2002/23

Na temporada seguinte, Michael Jordan anunciou que seria a sua última. Então, as lesões que atrapalharam no ano anterior, pioraram ainda mais. Apesar de tudo, ele atuou em todas 82 partidas. Mas mesmo com um elenco aparentemente melhor, o Wizards voltou a ficar fora dos playoffs.

Em seu último All-Star Game, ele seria reserva, pois não estava mais em seu melhor nível. Mas Vince Carter abriu mão da titularidade em seu favor. E quase deu certo, pois Jordan anotou 20 pontos e teria feito a cesta da vitória do Leste, restando três segundos para o fim. No entanto, Jermaine O’Neal cometeu uma falta em Kobe Bryant no último segundo. Kobe acertou os lances livres e levou o jogo para a segunda prorrogação.

Publicidade

O Oeste venceu por 155 a 145.

Sem chances de playoffs, Michael Jordan encerrou sua carreira em definitivo no dia 16 de abril de 2003 diante do Philadelphia 76ers. Ele somou 15 pontos, quatro rebotes e quatro assistências, aplaudido de pé pela torcida rival.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA