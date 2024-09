Impressionante! Michael Jordan ainda lidera NBA em estatísticas nos playoffs

Considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan ainda lidera a NBA em algumas estatísticas nos playoffs. O ícone do Chicago Bulls conquistou tantas coisas que algumas delas ainda não foram superadas décadas depois de sua aposentadoria definitiva.

O astro, por exemplo, é dono de uma marca que está longe de ser derrubada. Afinal, Michael Jordan é o primeiro em jogos (oito) de 50 ou mais pontos nos playoffs da NBA. Wilt Chamberlain é o segundo (quatro) no quesito. Em terceiro aparecem Allen Iverson e Donovan Mitchell. O astro do Cleveland Cavaliers, aliás, é o único em atividade com três jogos de pelo menos 50 pontos na pós-temporada.

Além disso, o lendário ex-jogador teve apenas seis jogos de pós-temporada com menos de 20 pontos. Ou seja, era mais provável que ele anotasse 50 do que menos de 20 pontos, o que prova sua grandeza.

Uma das coisas mais incríveis na carreira de Michael Jordan era o seu poder de decisão nos playoffs da NBA. Se, na fase regular, ele já era protagonista, na pós-temporada, o ídolo do Bulls elevava o nível de atuações. Jordan simplesmente era capaz de vencer qualquer jogo com sua habilidade, vontade e competitividade. Na temporada regular, alcançou 30,1 pontos, 6,2 rebotes e 5,3 assistências. Mas, em 13 corridas nos playoffs, Jordan conseguiu médias de 33,4 pontos, 6,4 rebotes e 5,7 assistências.

Desde a temporada 2022/23, o troféu de jogador mais valioso (MVP) da NBA passou a ter o nome de Michael Jordan. A lenda do basquete, aliás, foi MVP em cinco temporadas. Além disso, o ídolo do Bulls foi hexacampeão da liga, ganhou o MVP das finais nos seis títulos e tem 14 seleções para o All-Star Game, entre outras conquistas.

Desse modo, o eterno camisa 23 venceu as seis finais que disputou. E sem nunca precisar de um jogo 7. Por isso, ele era o maior medo dos outros jogadores da NBA. Portanto, seu legado na pós-temporada continua vivo mais de 20 anos depois.

Não por acaso, Michael Jordan foi quem mais impactou na cultura e na popularidade do basquete. Assim, ele se tornou um ícone global e um modelo para gerações de jogadores. Um verdadeiro fenômeno do marketing esportivo. Muito por conta dele, a NBA ficou conhecida em todo o mundo.

Currículo de Michael Jordan (15 temporadas na NBA)

6x campeão da NBA: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998;

6x MVP das Finais: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998;

5x MVP da temporada regular: 1988, 1991, 1992, 1996 e 1998;

Novato do ano: 1985;

10x cestinha da temporada: 1987–1993, 1996–1998;

3x líder em roubos de bola da temporada: 1988, 1990 e 1993;

Defensor do ano: 1988;

14x All-Star;

3x MVP do All-Star;

10x escolhido para o melhor time da temporada regular;

9x escolhido para o melhor time defensivo;

quinto maior cestinha da NBA: 32.292;

segundo maior cestinha dos playoffs da NBA: 5.987.

