Dominique Wilkins revela como era enfrentar Michael Jordan: “Possuído”

Os lendários Dominique Wilkins e Michael Jordan protagonizaram encontros históricos nos anos 1980 e 1990. Por Atlanta Hawks e Chicago Bulls, respectivamente, os dois eram duas armas ofensivas imparáveis que marcaram a NBA. Além disso, ainda expandiram os duelos para a semana do All-Star, com batalhas marcantes no Torneio de Enterradas.

Em memória a isso, Dominique Wilkins relembrou os momentos contra Michael Jordan na NBA. Durante o podcast All The Smoke, o ídolo do Hawks afirmou que o camisa 23 parecia um jogador “possuído”, com determinação e ímpeto implacável. Desse modo, ele sempre sabia que precisaria dar seu máximo contra o adversário.

“Se você nunca o enfrentou, não dá para entender como era”, iniciou Wilkins. “Cara, eu joguei contra alguns dos jogadores mais duros e talentosos que passaram pela NBA. Jordan, contudo, era um fenômeno e tinha uma atitude para acompanhar. Quero dizer, quando você jogava contra Mike, os olhos dele estavam vermelhos de sangue em todos os jogos, como se ele estivesse possuído. E eu costumava dizer para mim mesmo: ‘Tenho que trabalhar hoje à noite, Jesus está vindo’. E nós dois tínhamos tanto respeito um pelo outro”, completou.

Em confrontos diretos, os números respondem sobre a intensidade de ambos. Wilkins, por exemplo, registrou 29.8 pontos, 6.8 rebotes, 2.8 assistências e 23 vitórias contra o adversário. Jordan, por sua vez, conseguiu 31.8 pontos, 7.1 rebotes, 6.1 assistências e 25 vitórias.

Um dos momentos marcantes da rivalidade entre os dois aconteceu em 1986. Em um duelo contra o Bulls, Wilkins marcou 57 pontos, sendo a/maior pontuação que um jogador teve contra Jordan. O eterno camisa 23, no entanto, não deixou barato. Isso porque, tempos depois, ele marcou 61 pontos contra o Hawks, durante a temporada 86/87.

Outro duelo memorável aconteceu no Torneio de Enterradas de 1988. Na época, aliás, cada um tinha um título. Para bater Wilkins, Jordan protagonizou uma das enterradas mais históricas da NBA, ao saltar da linha de lance livre. Desse modo, ganhou nota máxima e conquistou a competição na época.

Na época, no entanto, o confronto no torneio gerou controvérsia. Isso porque, para Wilkins, o adversário não deveria ter tido mais uma enterrada, que resultou na nota máxima. “Eu pensei que o concurso de enterradas tinha acabado, e eles disseram: ‘não, não, ele tem mais uma”, relembrou.

