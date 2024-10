Sem semelhança, Dwyane Wade recebe estátua no Heat: “Quem é aquele cara?”

No domingo (27), o Miami Heat homenageou o ídolo Dwyane Wade com uma estátua posta do lado de fora do de sua arena, Kaseya Center. Então, o astro se tornou o primeiro jogador da franquia a receber uma reverência deste tipo. No entanto, a imagem chamou atenção dos fãs e do próprio ex-jogador que brincou com a situação: “Quem é esse cara?”.

Isso porque a imagem pouco parecia com o ídolo. Apesar disso, Dwyane Wade falou sobre receber a honra do Heat e marcar ainda mais a história da franquia como primeiro jogador com uma estátua.

“Isso é loucura. Mas eu queria sentir isso. A vida passa tão rápido e é muito raro que consigamos sentir as coisas, porque estamos sempre pensando no próximo passo. Eu não joguei para isso. Só queria mudar a vida da minha família. Então, sou um dos homens mais sortudos do mundo”, comentou o tricampeão.

A cerimônia aconteceu cerca de oito meses após o presidente do Heat, Pat Riley, anunciar planos para consolidar o legado de Wade com o Heat.

Vale lembrar que Wade é o maior pontuador da história do time de Miami. Além disso, ele e Udonis Haslem são os únicos jogadores que estiveram nos três títulos do Heat na NBA.

This is Wade’s house. pic.twitter.com/gM80oh7iFd Publicidade — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 27, 2024

Nesta segunda-feira (28), Miami receberá o Detroit Pistons em duelo pela temporada regular da NBA. A data comemora 21 anos desde o jogo de estreia de Wade com a franquia. Portanto, haverá um novo tributo antes da partida.

Wade, que é membro do Hall da Fama, é um dos seis ex-jogadores do Heat cujos números da camisa foram aposentados pelo time. Os outros nomes são: Haslem, Chris Bosh, Tim Hardaway, Shaquille O’Neal e Alonzo Mourning.

“Como o maior jogador da história do Miami Heat, sim, é o dia dele. É o dia da sua família”, disse Riley.

Entretanto, a aparência da estátua chamou a atenção de fãs e torcedores. Afinal, a imagem projetada pouco se parecia com o ex-atleta.

Fazendo piada com o comentário de Wade “quem é esse cara?”, um usuário do X disse: “estamos todos nos perguntando a mesma coisa”.

Outro internauta brincou que a estátua era na verdade de “Wayne Dade”, e um terceiro a comparou ao ator Laurence Fishburne.

“O Miami Heat deveria ter feito um concurso onde mostrassem esta foto para mil torcedores. Se alguém adivinhasse que é Dwyane Wade, ficaria com a estátua”, brincou Jeff Darlington, repórter da ESPN.

Por outro lado, quando questionado em entrevista coletiva sobre o momento em que viu a homenagem, Wade revelou que seu primeiro pensamento foi: “isso é lindo”.

