Após polêmica offseason, Pat Riley garante: “Acredito no Miami Heat”

Foi uma offseason tensa, para dizer o mínimo, no Miami Heat, com bronca do mandatário Pat Riley em astros como Jimmy Butler e Tyler Herro. Mas a temporada 2024/25 está prestes a começar e, com jogadores mais focados e uma boa pré-temporada, as expectativas começam a aumentar sobre uma nova campanha forte do time da Flórida. E, apesar das broncas, Riley ainda está confiante em sua equipe.

Em entrevista ao jornalista Anthony Chiang, do jornal Miami Herald, Riley falou sobre como ainda espera que sua equipe produza mais e esteja mais focada no próximo ano. Mas garante que esse núcleo ainda pode render muito na NBA.

“O que posso dizer é que acredito nesse time. Eu não teria os mantido se não acreditasse, nem falado o que falei. O que acho é que você sempre pode produzir mais. Eles podem ser mais, ficar mais juntos. É o que eu vejo em relação a Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro e até de Terry Rozier em um menor grau. Mas já estou vendo melhoria desde que as coisas aconteceram”, explicou o veterano executivo.

A grande polêmica acabou sendo com sua grande estrela. O contrato de Jimmy Butler não foi renovado de forma antecipada depois de 2023/24 pela desconfiança de que ele possa estar mais presente e focado na temporada regular. Isso, de acordo com o próprio Riley.

Isso também se estendeu a Tyler Herro e a outros membros do elenco que tiveram problemas em se manter saudáveis. A equipe, nos últimos dois anos, não conseguiu sequer a classificação direta aos playoffs. Se em 2023 uma remontada incrível levou às finais da NBA, a equipe do ano passado caiu ainda na primeira rodada, sem Butler.

Apesar de tudo isso, Pat Riley não estava pronto para desistir de seu time e de suas lideranças no Miami Heat. Foi o que explicou em outro trecho da entrevista.

“Muitas pessoas chegaram até mim, falando sobretudo, de uma renovação. Mas eu não me sentia confortável com isso. Eu não queria desistir desse time porque ficamos no play-in. Nós conseguimos chegar aos playoffs, e quando você está dentro, você vê o que consegue fazer. Dois anos atrás, nós fomos às finais. É uma anomalia, precisamos melhorar, mas você não desiste de um time tão rapidamente”, garantiu.

Por fim, voltou a elogiar as lideranças do elenco. Segundo eles, todos estão trabalhado muito e estão aceitando o desafio de evoluir em Miami.

“Eu nunca escondi que é necessário ser melhor. Então, todos vão entender minhas palavras. Acho que temos um núcleo muito bom aqui, que pode fazer coisas especiais. Então, nossas lideranças estão aceitando esse desafio, esse é o momento deles. Nós vamos procurar o maior nível de grandeza possível nesse ano”, concluiu Riley.

