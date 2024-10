Ex-técnico não entende direção do Miami Heat: “Time ruim”

Com poucas mudanças no time em relação à última temporada, o Miami Heat foi alvo de críticas de um ex-técnico da NBA. Hoje comentarista da TNT, Stan Van Gundy se mostrou preocupado com os rumos da equipe. Assim, ele afirmou que não entende o que a diretoria do Heat está fazendo. Além disso, Van Gundy acredita que o elenco não é bom.

“Eu realmente não entendo o que está acontecendo lá. É um time que quer vencer agora, o que eu respeito, mas não montou um elenco que tenha uma chance. Acho que o Heat se acomodou com a falsa sensação de segurança pela corrida às finais de dois anos atrás. O Heat não tinha um ótimo time e não foi bem em 2023/24. Aliás, o atual elenco não é bom. Para mim, esse é um elenco para brigar por play-in novamente”.

“Obviamente, se Jimmy Butler conseguir jogar 70 jogos, talvez seja um pouco diferente. Mas, não dá para comparar com Boston Celtics, New York Knicks e Philadelphia 76ers, que são os principais times do Leste. Além disso, não acho que o elenco de Miami seja tão bom quanto os de Indiana Pacers, Orlando Magic e Cleveland Cavaliers. Enfim, o Miami Heat parece um time que depende do técnico Erik Spoelstra fazer milagres. Neste momento, portanto, seria tolice dizer que o Heat é um contender”, disse Van Gundy, durante uma teleconferência da TNT nessa terça-feira (15).

Van Gundy foi técnico do Miami Heat entre 2003 e 2005, mas não conseguiu muito sucesso à frente do time. Assim, ele foi sucedido por Pat Riley, presidente da franquia, que decidiu acumular os cargos. Com o multicampeão da NBA no comando, o Heat conquistou o título em 2006. Posteriormente, Van Gundy treinou Orlando Magic (2007-12), Detroit Pistons (2014-18) e New Orleans Pelicans (2020-21).

Em seu comentário, o analista mencionou a chegada do Heat às finais de 2022/23. Na ocasião, a equipe foi a sétima colocada da Conferência Leste. Mas, nos playoffs, eliminou favoritos como Milwaukee Bucks, New York Knicks e Boston Celtics. Dessa forma, decidiu o título contra o Denver Nuggets. Mas, na série final, o Heat caiu para a equipe do Colorado, após cinco jogos.

Então, com um elenco mediano, mas com um técnico diferenciado como Spoelstra no comando do time, o Miami Heat foi finalista da NBA há pouco tempo. A direção da franquia, portanto, dá a entender que a equipe é capaz de surpreender a liga novamente. Mas, para ter sucesso, os principais jogadores – Butler, Bam Adebayo e Tyler Herro – precisam estar disponíveis.

Para esta temporada, o Heat trouxe apenas dois reforços: o ala-armador Alec Burks e o ala Nassir Little. Ou seja, dois atletas que não deverão fazer a diferença em quadra. Em contrapartida, o time perdeu um dos seus titulares. Afinal, o ala Caleb Martin assinou com o Philadelphia 76ers. Além disso, o armador reserva Delon Wright foi para o Milwaukee Bucks.

Jimmy Butler

No entanto, o que movimentou a offseason do Heat foi o rumor da possível saída de Jimmy Butler. Em 2024/25, o astro vai para o último ano de contrato garantido com a franquia. Ele vai receber US$48,8 milhões na próxima campanha. Butler, aliás, já avisou que vai exercer a opção de deixar o vínculo ao final da temporada e, assim, testar o mercado. Desse modo, ele não assinará uma extensão prévia com a equipe.

Com a postura de não buscar a renovação, o camisa 22 deve esperar até a próxima offseason. Afinal, daqui um ano, Butler poderá assinar um acordo de US$ 243 milhões por quatro anos com o Heat ou US$ 171 milhões por três anos com qualquer outro time da NBA.

No entanto, para convencer o Heat de que merece a renovação multimilionária, Butler precisa fazer uma grande temporada em 2024/25. Na última campanha, o astro de 34 anos sofreu com lesões e foi desfalque em 20 das 82 partidas do time. Além disso, ele sequer jogou na pós-temporada. Assim, com o craque fora, a equipe foi eliminada pelo Boston Celtics, logo na primeira rodada dos playoffs.

