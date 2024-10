Heat descarta reuniões para renovação de contrato com Jimmy Butler

Um dos principais assuntos do Miami Heat é o contrato de Jimmy Butler. Isso porque o astro está em seu último ano de acordo com a franquia e será agente livre ao fim da temporada 2024/25. No entanto, ele está interessado na permanência por mais quatro anos. O time da Flórida, por outro lado, parece não manter a mesma prioridade.

Em conversa com Anthony Chiang, do jornal Miami Herald, o presidente do Heat, Pat Riley, não tem buscado negociações para o novo contrato de Jimmy Butler. “Eu não tenho tido muitas conversas com ele sobre isso. Conversei com o agente dele algumas vezes. Porém, não vou mais sentar e ter essas reuniões. Ele é um homem inteligente”.

A declaração do dirigente confirma seu descontentamento com o astro. Embora ele seja o grande líder do elenco, seu comportamento nos últimos anos, principalmente na temporada 2023/24, forçou uma mudança. Enquanto sinalizou que não estava se importando com a temporada regular, onde o Heat foi mais uma vez para o play-in, o astro sequer entrou em quadra na eliminação nos playoffs.

Até aí, o argumento da lesão seria justo. Afinal, ele tem 35 anos. Butler, no entanto, preferiu afirmar que as coisas seriam diferentes se ele estivesse em quadra. “Eles deram sorte de que eu não estava jogando. Se estou em quadra, Boston estaria em casa. New York também. Todos sabem disso”, disparou.

A declaração não agradou ao vestiário e à presidência. Desse modo, o Riley se mostrou descontente com o astro, principalmente em relação às ausências. Logo, deixou claro que isso pode influenciar a renovação do craque com Miami em um futuro próximo.

“Honestamente, nós não discutimos isso ainda. Ainda vamos falar sobre isso e ver se vamos assumir esse tipo de compromisso, mas não o fizemos por hora. Nós podemos esperar até 2025. Então, veremos nossa abordagem. O que penso principalmente é que esse é o tipo de coisa que vai nos exigir grande valor e muitos ativos. Butler é um enorme jogador, mas eu preciso dele em quadra com mais frequência, essa é a verdade”, disparou Riley em julho.

Focado

O presidente do Heat, contudo, pode mudar de comportamento. Para isso, Butler deve fazer por merecer uma renovação durante a temporada 2024/25. Assim, segundo o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o craque está “muito motivado” para a nova campanha com o time da Flórida.

Butler, porém, nega que o motivo da sua motivação seja o dinheiro. Segundo ele, o único objetivo é vencer o máximo de partidas possíveis pela franquia durante a nova campanha.

“Se formos brutalmente honestos, não importa o que eu faça agora, nada vai me fazer ganhar mais dinheiro. Mesmo que eu não me importe com dinheiro. Times ideais e blá, blá, blá, nada disso vai importar. Estou em um ponto que já tenho dinheiro suficiente, estou na NBA por vitórias”, afirmou Butler.

Outra meta de Butler, então, é jogar o máximo de jogos possível. Em cinco temporadas pelo Heat, por exemplo, ele jamais passou de 65 partidas. No entanto, o ala afirmou após uma sessão de treinamentos que não deseja estipular um número de confrontos em que deseja atuar.

“Quero jogar o máximo de jogos possível. Vou deixar por isso mesmo. Não preciso colocar um número na quantidade de jogos que vou jogar. Sei que quanto mais jogos eu jogar, mais oportunidades o meu time terá de vencer. Isso eu sei”, comentou.

