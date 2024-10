Jimmy Butler: “Tenho dinheiro suficiente, estou na NBA por vitórias”

O que motiva um jogador que já ganhou milhões em sua carreira? Para Jimmy Butler, as vitórias são seu motivo de seguir na NBA. Em entrevista recente, o craque negou que sua motivação na temporada 2024/25 seja um contrato máximo com o Miami Heat. Segundo ele, o único objetivo é vencer o máximo de partidas possíveis pela franquia durante a nova campanha.

“Se formos brutalmente honestos, não importa o que eu faça agora, nada vai me fazer ganhar mais dinheiro. Mesmo que eu não me importe com dinheiro. Times ideais e blá, blá, blá, nada disso vai importar. Estou em um ponto que já tenho dinheiro suficiente, estou na NBA por vitórias”, afirmou Jimmy Butler.

Diversas fontes, inclusive, já afirmar que de fato Butler está “muito motivado” para a temporada. Porém, as notícias apontavam que o interesse era uma renovação com o Heat. O astro, afinal, está em seu último ano de contrato com a equipe da Flórida e pode assinar um acordo de US$ 240 milhões por quatro anos, antes se tornar agente livre em 2025.

Publicidade

O time de Miami, entretanto, travou as negociações com o astro. O motivo: a sua falta de esforço durante a temporada regular. Nos últimos anos, têm sido comum que Butler não faça questão de contribuir para a campanha do time rumo aos playoffs. Desse modo, a mentalidade de vencedor é também uma forma de conseguir a extensão.

Outra meta de Butler, então, é jogar o máximo de jogos possível. Em cinco temporadas pelo Heat, por exemplo, ele jamais passou de 65 partidas. No entanto, o ala afirmou após uma sessão de treinamentos que não deseja estipular um número de confrontos em que deseja atuar.

Publicidade

Leia mais sobre Jimmy Butler!

“Quero jogar o máximo de jogos possível. Vou deixar por isso mesmo. Não preciso colocar um número na quantidade de jogos que vou jogar. Sei que quanto mais jogos eu jogar, mais oportunidades o meu time terá de vencer. Isso eu sei”, comentou.

Ainda segundo o jogador, a meta de “máximo de jogos” passa pela falta de entrosamento com o time. Como no último ano ele pouco jogou, a química com os principais nomes do elenco ficou em baixa. Portanto, a ideia é conseguir desenvolver a relação com os companheiros para que o Heat possa voltar a brigar pelo título da NBA.

Publicidade

“Entrar em quadra, competir, jogar, me sentir confortável, me aclimatar com esses caras. Acho que todo mundo sabe que eu, Tyler [Herro], Bam [Adebayo] e Terry [Rozier] não jogamos muitos minutos juntos. Então, este é o começo do que todos vão ver nesta temporada. A meta é: ‘jogue o máximo de minutos, seja nos treinos ou na pré-temporada’, completou.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA