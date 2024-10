Erik Spoelstra define situação de Jimmy Butler: “Precisamos um do outro”

As polêmicas entre Jimmy Butler e Pat Riley foram a grande notícia da offseason do Miami Heat, mas no meio do caminho está Erik Spoelstra. Um dos maiores técnicos de todos os tempos, ele enfatizou a importância da união do astro com ele, na busca da franquia da Flórida por maiores objetivos em 2024/25. Enquanto Riley não poupou o craque de críticas, o treinador preferiu focar em um outro lado.

Spoelstra falou sobre o tema no Media Day do Heat na última segunda-feira (30). A próxima campanha será a sexta em que o ala será treinado por ele em Miami, e o técnico exaltou a parceria entre ambos, que tende a ficar ainda mais forte.

“São muitos anos juntos. Então, acho que quando você chega a isso, existe um entendimento maior entre nós dois. Mas isso não muda a nossa conexão e nem as nossas responsabilidades. Ele está em um ponto agora em que precisa que eu treine essa equipe em um nível muito alto. Ele precisa que eu faça com que ele evolua ainda mais, o treine duro. E o mesmo acontece comigo, preciso que Jimmy seja o melhor jogador e líder que puder para avançarmos”, afirmou.

A união de Erik Spoelstra e Jimmy Butler rendeu muitos frutos a franquia. Nos cinco anos anteriores, a equipe disputou duas finais de NBA (2020 e 2023), além de chegar a final de Conferência em 2022. O título não chegou, enquanto a impressão final de 2023/24 foi péssima, com uma eliminação ainda na primeira rodada sem muita resistência contra o futuro campeão Boston Celtics. O camisa 22 não disputou a série, afinal, estava lesionado.

E são as constantes ausências que levaram ao “climão” com o lendário presidente da franquia. Além de se ausentar em 22 partidas da fase regular, Butler esteve fora dos playoffs. Isso, aliado a uma postura do craque que provocou o Boston Celtics e o New York Knicks na mídia, incomodou Riley. O executivo chegou a dizer que Jimmy deveria “calar a boca e jogar”.

No Media Day, o camisa 22 chegou a falar sobre isso, mas minimizou qualquer atrito.

“O que posso dizer é que quero estar em quadra sempre. Quero jogar, quero competir com os meus companheiros. Eu o ouvi, sei o que ele quis dizer com isso, e estou pronto para jogar o máximo de vezes que puder”, explicou o astro.

Pela primeira vez em anos, Butler não chegou a apresentação com um corte de cabelo inusitado. Ele chegou a dizer que era “apenas ele”, sem gracinhas ou qualquer coisa. Isso diz muito sobre a temporada que o ala planeja ter, enquanto busca sua extensão máxima de contrato que não foi concedida justamente pela desconfiança de Riley sobre sua capacidade de estar saudável e liderar a franquia.

Spoelstra, em sua última resposta sobre seu craque, falou sobre como Butler está preparado para a temporada 2024/25.

“Ele está em um bom lugar entrando agora nos treinamentos. Ele se preparou, se curou de sua lesão. Foi, aliás, o que eu pedi a ele quando nos encontramos na offseason. Portanto, estou 100% confiante em suas capacidades, ele terá um grande ano”, concluiu.

