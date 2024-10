Bam Adebayo ironiza votantes do prêmio de melhor defensor da NBA

Apesar de ser um especialista no quesito, o pivô do Miami Heat Bam Adebayo nunca foi eleito o Defensor do Ano na NBA. O histórico de críticas do jogador ao prêmio é extenso nos últimos anos e ele voltou a abordar o tema em entrevista a Jeremy Taché, do canal Bally Sports.Para se ter uma noção, ele jamais tinha sido parte do time defensivo ideal da liga até a temporada 2023/24.

Mesmo sendo um dos grande defensores da liga, Adebayo só foi indicado a o primeiro time ideal na última temporada. Então, ele criticou os critérios da premiação. Para ele, os números e as narrativas valem mais do que o impacto real na quadra.

“Sendo bem sincero, acho que defesa é sobre parar seu oponente em qualquer situação. Eu não sou um cara que fala muito sobre estatísticas avançadas, não gosto que o jogo se resuma só a isso. Mas no fim, acho que é uma questão de quem pode defender todos os jogadores, desde os armadores aos pivôs”, afirmou.

O camisa 13 é conhecido justamente pela versatilidade no aspecto defensivo e sua capacidade de defender jogadores de todas as posições com boa eficiência. Argumento, aliás, usado por Bam Adebayo para ironizar os critérios do prêmio de Defensor do Ano na NBA.

“Para mim, você não pode ser o melhor defensor do mundo se não consegue dominar algum aspecto disso. Então, você é capaz de se destacar em qualquer função que seu técnico lhe pedir? Para mim, o Defensor do Ano é sobre isso. Mas a mídia e os votantes tem opiniões diferentes. Eles olham para roubos de bola e tocos para decidir, e eu não concordo com isso”, concluiu o pivô.

Desde que virou titular absoluto em Miami na temporada 2019/20, o camisa 13 está nas discussões de melhor defensor e de times defensivos ideais. Entretanto, a concorrência em sua posição, o levou a ficar apenas no segundo time por quatro anos seguidos. Só na última campanha ele conseguir ficar no primeiro time de defesa da temporada.

Do mesmo modo, ele também esteve na corrida para o prêmio de Defensor do Ano em todos esses cinco anos. Aliás, em todas as campanhas ele esteve no top-5 da disputa. Porém, em nenhuma delas conseguiu sequer o segundo posto. Em 2023/24, ele foi o terceiro, sua melhor posição na carreira. Ficou atrás de Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves, e Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs.

Gobert, que venceu o prêmio pela quarta vez na carreira em 2023/24, foi bastante questionado nos últimos anos. Isso justamente pelo ponto citado por Adebayo: Falta de versatilidade defendendo o perímetro. Ainda assim, sua capacidade de proteger o aro, elevando Minnesota para o posto de melhor eficiência defensiva da liga, foi vital para que ele vencesse o prêmio.

Perímetro

Bam Adebayo quer ser o Defensor do Ano na NBA. Mas também está olhando para outra evolução importante em seu jogo: as bolas de três.

Atualmente, ele é o líder de Miami em conversões do perímetro na pré-temporada. Em 3.3 tentativas por jogo, ele tem uma eficiência de 40%. Como comparação, suas médias foram de 0.6 tentativa por partida e 35.7% de aproveitamento em 2023/24.

O movimento que já se viu nas Olimpíadas pela seleção dos EUA, é um pedido de Erik Spoelstra. O técnico se disse muito empolgado pelo pivô e sua evolução no quesito.

“Conversei com ele sobre isso, e será muito benéfico. Então, esperamos que ele chute. Em alguns jogos podem ser de cinco a sete tentativas. Por outro lado, em alguns ele pode tentar duas vezes ou algo do tipo. Mas é importante chutar. E em suma, bom ver que ele se sente mais confortável para isso”, explicou.

