Boletim do DM – Notícias de lesões da NBA (31/10/2024)

Bem-vindo à edição de 31 de outubro do DM do Jumper Brasil, o nosso boletim de lesões da NBA. É a sua fonte periódica no site sobre atletas contundidos e desfalques na liga.

Com grave lesão, Taylor Hendricks está fora da temporada

O ala-pivô Taylor Hendricks foi o protagonista da primeira grave lesão da temporada. O jovem do Utah Jazz teve uma fratura na perna e deslocou o tornozelo direito durante a derrota contra o Dallas Mavericks. Ele vai passar por uma cirurgia no local, a princípio, até o fim dessa semana. Um prazo de recuperação ainda não foi definido, mas é certo que o jogador está fora da temporada.

O atleta de 20 anos corria em um contra-ataque quando escorregou sozinho e dobrou a perna. Os jogadores próximos do lance ficaram assustados, enquanto o estafe do Jazz entrou em quadra rápido para cobrir o local contundido. Ele saiu de quadra, depois de vários minutos, em uma maca direto para o hospital. Hendricks foi titular nas partidas disputadas nessa campanha, com médias de 4,7 pontos e 5,0 rebotes.

Bogdan Bogdanovic desfalca Hawks por mínimo de um mês

A onda de lesões do Atlanta Hawks também acometeu o veterano Bogdan Bogdanovic. A franquia confirmou que o ala-armador foi submetido a procedimento não cirúrgico para tratar um problema muscular na coxa. A expectativa é que ele só seja reavaliado pelos médicos dentro de quatro semanas. Ou seja, vai ser desfalque garantido para os próximos 16 jogos do time.

O atleta sérvio é mais uma notícia ruim para um Hawks que vê o seu elenco esfarelar. O jovem Kobe Bufkin, para começar, tem sido ausência desde a estreia da temporada. Por sua vez, Onyeka Okongwu não disputou os últimos dois jogos com incômodo no dedão. Vit Krejci e Dyson Daniels, por fim, se lesionaram na partida contra o Washington Wizards e não retornam de imediato.

Técnico do Blazers faz boa projeção para Robert Williams

Robert Williams, mais uma vez, iniciou uma temporada lesionado. Mas o Portland Trail Blazers está confiante de que a estreia do pivô não vai demorar tanto tempo assim. O técnico Chauncey Billups deu uma sinalização positiva sobre a recuperação do jogador, que sofreu um estiramento muscular na coxa no começo da pré-temporada.

“Robert está bem e, aos poucos, já está voltando à quadra para treinar. Ainda não sei quando vai estar disponível, mas a sua melhora é clara. Então, estou otimista com a reabilitação”, revelou o ex-armador, em entrevista coletiva. Williams só disputou seis jogos pelo Blazers na campanha passada, anotando 6,8 pontos e 6,3 rebotes.

Scottie Barnes vira ausência no Raptors por três semanas

O Toronto Raptors perdeu a sua referência, no mínimo, pelas próximas três semanas. O astro sofreu uma contusão no osso orbital do olho direito depois de um lance acidental na derrota contra o Denver Nuggets. Ele tomou uma cotovelada no rosto de Nikola Jokic na disputa por um rebote e sentiu a fratura de imediato. Por isso, não conseguiu ajudar o time canadense na prorrogação.

“Eu lamento muito por Scottie, pois trabalhou muito durante a pré-temporada e estava encontrando o seu ritmo. Ele estava jogando bem demais contra Denver, por exemplo. Não vai ser fácil competir e vencer jogos em sua ausência, mas precisamos encarar o desafio”, disse o técnico Darko Rajakovic. O substituto do atleta no quinteto inicial vai ser o novato Jonathan Mogbo.

Barnes, de 23 anos, foi eleito para o primeiro Jogo das Estrelas da carreira na última temporada. Nessa campanha, ele registra médias de 19,3 pontos, 7,8 rebotes e 6,0 assistências em quatro partidas.

Em transição

– Em primeiro lugar, Tre Jones é outro problema do Spurs em termos de problemas físicos. O armador torceu o tornozelo direito no primeiro jogo da campanha e, por isso, deverá desfalcar a equipe texana por mais dez dias.

– O ala-pivô Jonathan Isaac é mais um atleta que se lesionou na estreia da temporada. Ele teve o diagnóstico de uma contusão no quadril logo depois da partida inaugural do Orlando Magic, estendendo o seu longo histórico de lesões.

– Bruce Brown, por sua vez, ainda nem estreou na competição pelo Toronto Raptors. O ala passou por uma artroscopia no joelho no início da pré-temporada e, por enquanto, não estaria liberado para participar de treinos coletivos.

– Mas que tal fecharmos o DM de 31/10 sem lesões, com uma boa notícia sobre lesões na NBA? Kenrich Williams foi enviado pelo Oklahoma City Thunder para a G League e, assim, se aproxima de reforçar o atual líder do Oeste.

