Pivô do Utah Jazz seria alvo de troca do Lakers

O Los Angeles Lakers estaria de olho em uma troca por Walker Kessler, pivô titular do Utah Jazz. De acordo com o repórter Jovan Buha, do portal The Athletic, a franquia angelina pretende reforçar o garrafão da equipe. Assim, um dos nomes que aparece na lista de desejos é o de Kessler.

Atualmente, Jaxson Hayes é o reserva imediato do astro Anthony Davis. Já Christian Wood, que ainda não atuou na temporada, se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo. Segundo Buha, a ideia é ter um pivô confiável que possa jogar, inclusive, ao lado de Davis. Kessler, aliás, é um ótimo protetor de aro, tanto que foi o segundo em tocos (média de 2,4) na última temporada da NBA.

Além disso, a troca pelo pivô do Utah Jazz faria sentido para o Lakers em termos financeiros. Afinal, o contrato de calouro de Kessler se encerra apenas ao final da próxima campanha. Nesta temporada, o jogador de 23 anos vai receber US$3 milhões em salários. Já em 2025/26, o valor sobe para US$4,9 milhões. Ou seja, seria um ótimo custo-benefício.

No entanto, a franquia de Utah não liberaria Kessler tão facilmente. Na última offseason, o pivô foi alvo do interesse do New York Knicks, que procurava um substituto para Isaiah Hartenstein. Mas, segundo o jornalista Eric Pincus, do portal Bleacher Report, o time de Salt Lake City teria pedido Josh Hart e duas escolhas de primeira rodada do Draft no negócio. Desse modo, as conversas não avançaram, pois o ala é titular e homem de confiança do técnico Tom Thibodeau.

Desde a última temporada, o nome de Kessler é envolvido em rumores de troca. O Jazz teria o desejo de negociar o pivô, pois ele não possui algumas características que o técnico Will Hardy busca. Apesar da qualidade defensiva, o camisa 24 não espaça a quadra e não possui refino técnico ofensivo perto da cesta.

Vigésima segunda escolha do Draft de 2022, Kessler disputou 141 jogos pelo Jazz. Em 2023/24, ele começou como titular, mas perdeu espaço e tempo de quadra ao longo da campanha. Ainda assim, obteve médias de 8,1 pontos, 7,5 rebotes e 2,4 tocos, em cerca de 23 minutos por noite.

Entretanto, o cenário mudou na atual campanha. Até para valorizar o ativo, o Jazz tem mantido o jovem pivô no quinteto inicial. Em três jogos, Kessler já alcançou dois duplos-duplos. Suas médias, em 2024/25, são de dez pontos, 11,3 rebotes e 2,7 tocos.

Portanto, não será fácil para o Lakers fechar uma troca pelo pivô do Utah Jazz. O CEO da franquia de Salt Lake City, Danny Ainge, é conhecido por fazer jogo duro nas negociações. Desse modo, para liberar Kessler, ele pediria, no mínimo, algo semelhante à contraproposta feita ao Knicks na offseason.

