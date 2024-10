NBA: Bucks teria interesse em jogador do Jazz

O Milwaukee Bucks pode buscar um jogador do Utah Jazz para reforçar seu elenco para a temporada 2024/25 da NBA. De acordo com Andy Bailey, do Bleacher Report, a equipe mira o armador Jordan Clarkson. A ideia, aliás, seria conseguir um substituto a altura para o astro Damian Lillard.

A ausência de um substituto para o camisa 0 foi um problema durante a última temporada. O Bucks, desse modo, conseguiu adições significativas em Delon Wright e Gary Trent Jr. No entanto, o primeiro realizou somente 97 jogos nos últimos dois anos, enquanto o segundo não é um armador de ofício.

O jogador do Jazz, por outro lado, seria um encaixe melhor para conduzir a bola no ataque do Bucks na NBA. Em cinco temporadas por Utah, ele se consolidou como um dos melhores pontuadores vindo do banco, com médias de 17.7 pontos, 3.6 rebotes e 3.2 assistências. Além disso, ele foi eleito Sexto Homem do ano em 2020/21.

O problema, porém, é o que o Jazz pode dificultar o negócio para o Bucks por Clarkson. Afinal, ele é um dos nomes mais experientes do atual elenco. E ainda tem o fato de Danny Ainge ser o CEO da equipe de Utah. Conhecido por ser difícil de negociar, Ainge seria um entrave. No entanto, Bailey afirma que o time de Salt Lake City “está em reconstrução e pode mover alguns veteranos antes do prazo de trocas”.

“No entanto, conseguir Clarkson pode significar perder Bobby Portis, que já é o termômetro da equipe. Porém, a diretoria poderia olhar para o elenco e pensar que a ajuda jo grupo de armadores é mais importante”, completou Bailey.

Em contrapartida, Bailey explica que a presença potencial de Portis no negócio poderia forçar o uso de Giannis Antetokounmpo como pivô por mais minutos durante a temporada.

Por fim, a aquisição de Clarkson poderia garantir um ‘substituto’ enquanto Khris Middleton se recupera integralmente de duas cirurgias no tornozelo. Atualmente, o ala é o terceiro principal pontuador do Bucks. No entanto, o histórico de lesões afetou sua presença na pré-temporada e o tornou dúvida para o início de 2024/25.

Com grande presença ofensiva, Clarkson conseguiria compensar possíveis ausências do ídolo do Bucks e adicionar profundidade na busca pelo título em 2025.

