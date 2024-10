Damian Lillard fala sobre drama pessoal que afetou seu início no Milwaukee Bucks

A primeira temporada de Damian Lillard no Milwaukee Bucks não cumpriu todas expectativas da maior parte dos analistas. Afinal, muitos acreditavam que, depois da troca, a franquia tinha se tornado a grande favorita ao título da temporada 2023/24. Mas, com problemas de química, lesões, demissões de técnico e defesa de perímetro, as previsões passaram longe de se comprovar, com uma eliminação ainda na primeira rodada dos playoffs.

Além dos problemas em quadra, um fator fora dela afetou e muito o craque. O divórcio e a distância dos filhos foram um grande drama em meio à primeira mudança de time na carreira do jogador, saindo do Portland Trail Blazers, onde jogou durante toda a carreira, para Milwaukee.

“A minha família é uma grande parte da minha vida. Está acima de tudo para mim. Meus filhos e tudo mais, e eu fiquei muito distante de tudo quando me separei. Isso me afetou demais, e foi justamente na época em que estava sendo trocado e com toda aquela história que surgiu”, contou o craque.

Publicidade

De fato, a novela da troca de Lillard foi muito longa e, ainda assim, teve um final surpreendente. Afinal, o camisa 0 era fortemente ligado ao Miami Heat, mas acabou no Bucks. Seu pedido de troca para o Blazers aconteceu ainda no segundo dia da agência livre, mas se arrastou por meses.

Um fator comum em relação às dificuldades iniciais de Damian Lillard no Milwaukee Bucks também era a questão da preparação. Com a saída decretada do Blazers, ele não treinava mais com o elenco principal. Então, sua forma física decaiu e, quando a troca aconteceu, o armador não estava pronto. Isso foi dito por ele e até pelo técnico Doc Rivers.

Publicidade

Leia mais sobre o Bucks!

Mas nada afetou tanto quanto a questão pessoal. Apesar de garantir que tentou fazer o melhor para evitar que isso o atrapalhasse na quadra, o camisa 0 admitiu que foi um processo difícil.

“Como eu disse, fiquei afetado. Mas é óbvio que você tenta limpar a mente para dar o seu melhor na quadra. Me dediquei ao máximo para não ficar abaixo da média no meu trabalho. Porém, não é muito fácil. Acho que as coisas aconteceram muito rápido para mim no ano passado. Eu não tinha um lugar fixo para morar por muito tempo em 2023/24. Portanto, foi bem complicado”, lamentou.

Publicidade

Apesar das dificuldades, o craque projeta um ano muito melhor em 2024/25, justamente porque teve o tempo necessário para se preparar e com as coisas mais estabilizadas na vida pessoal.

“Acho que isso não é mais um problema. Como eu disse, as coisas aconteceram muito rápido e ao mesmo tempo no último ano. Mas agora tive tempo o suficiente para resolver tudo, para trabalhar de forma mais intensa. Então, estou muito confiante de que vamos progredir em todos os sentidos”, concluiu Lillard.

Publicidade

Suas médias na temporada passada foram de 24,3 pontos, sete assistências, 4,4 rebotes e um roubo de bola. Além disso, acertou 35,4% nas bolas de três. Apesar de não ter sido ruim, o desempenho e a química com Giannis Antetokounmpo não foram ideais no primeiro ano. É o que o craque espera mudar na nova campanha da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA