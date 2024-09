“Lillard e Antetokounmpo têm que ser como Murray e Jokic”, avisa analista

O Milwaukee Bucks uniu na última temporada Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. De início, a parceria gerou grandes expectativas, já que são dois dos nomes mais dominantes da NBA atual. No entanto, a franquia terminou com a terceira campanha da Conferência Leste e caiu ainda na primeira rodada dos playoffs. Para uma mudança em 2024/25, Kendrick Perkins, tem uma sugestão: a dupla Lillard e Antetokounmpo precisa se inspirar em Jamal Murray e Nikola Jokic.

“Lillard e Antetokounmpo têm que ser como Murray e Jokic foram há dois anos”, avisou o analista da ESPN. “É isso que eu espero deles. É para isso que serve o treinamento. Eu ainda gosto deles, mas não amo ainda”, continuou.

A comparação de Perkins é uma crítica ao entrosamento de Lillard e Antetokounmpo. Embora ambos tenham talento, ficou claro que não conseguiram unir suas habilidades no mesmo time. Os dois, afinal, estavam acostumados a serem as grandes estrelas das suas equipes. Porém, a união forçou que eles mudassem esse ‘egoísmo’ em busca de um bem maior.

Sem esse entrosamento, a temporada passada do Bucks ficou marcada pelas polêmicas. Primeiro, a insatisfação do elenco forçou a demissão do técnico Adrian Griffin, mesmo com uma das melhores campanhas da NBA. Como substituto, a franquia escolheu o experiente Doc Rivers, mas não conseguiu corrigir os problemas entre os craques do time.

Perkins, entretanto, ainda não considera a junção um fracasso. Segundo ele, Rivers enfim terá uma pré-temporada para lidar com Lillard e Antetokounmpo. Desse modo, a expectativa é para um ano diferente no Milwaukee Bucks.

“Quando a troca aconteceu, eu adorei. Ainda gosto, mas não amo, entende? Giannis e Dame precisam fazer funcionar. Doc finalmente tem uma nova chance, começando pelos treinamentos. Como Khris Middleton vai se sair? Mas Dame e Giannis precisam entregar. Primeiro, eles precisam se manter saudáveis. Segundo, precisam descobrir uma maneira de maximizar o jogo de dois”, finalizou.

O Milwaukee Bucks estreia na temporada da NBA em 23 de outubro, fora de casa, contra o Philadelphia 76ers, que estreia o astro Paul George. O adversário, aliás, é um dos principais concorrentes na disputa pela Conferência Leste. Além dele, o time de Wisconsin deve concorrer também com Boston Celtics e New York Knicks, que fizeram boas movimentações nas offseason.

