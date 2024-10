Khris Middleton segue dúvida para início de temporada no Bucks

O Milwaukee Bucks não teve Khris Middleton em nenhum dos jogos de pré-temporada até agora. E, assim, as expectativas em torno do seu retorno para a partida inicial da campanha são cada vez menos otimistas. O técnico Doc Rivers já sinalizava antes do início dos treinos que o ala era dúvida para a estreia do time. O comandante garante que não houve retrocesso físico, mas o seu status do astro segue incerto.

“Nós não estamos tão preocupados com isso, a princípio. Ainda acredito que Khris vai estar preparado para jogar na próxima semana. Mas, ao mesmo tempo, eu esperava que teria a sua presença em um jogo de pré-temporada. Então, como disse, nós não podemos assegurar nada. Tudo depende, afinal, de quando o jogador se sente bem”, ponderou o experiente treinador.

Middleton passou a offseason inteira em recuperação por causa de cirurgias feitas nos dois tornozelos. No entanto, na reapresentação do elenco, Rivers revelou que o ala já participava de parte dos treinos e atividades de três contra três. Ou seja, só faltava a liberação para coletivos completos. Segundo Jon Owczarski, do Milwaukee Journal Sentinel, ele segue sem essa permissão.

O técnico contou que a progressão das atividades de Middleton está nas mãos da junta médica de Milwaukee. Mas não há qualquer pressão para que a liberação ocorra rápido. “Khris precisará do tempo que for necessário para estar pronto. Está conseguindo fazer cada vez mais em quadra e parece ótimo. Então, tudo em que estamos focados é que esteja totalmente recuperado quando precisarmos dele”, concluiu.

Esqueleto ofensivo

A ausência de Khris Middleton em quadra, certamente, impactou o andamento da pré-temporada do Bucks. O ala é parte essencial, em particular, do sistema ofensivo de Milwaukee nos últimos anos. Então, os planos de treinos mudaram nas últimas duas semanas. Brook Lopez revelou que a equipe treina com base em um “esqueleto” de sistema ofensivo, que vai ser aprofundado assim que o ala estiver disponível.

“Eu acho que isso pode ser bom para o time, na verdade. Sabemos o que Khris adiciona em quadra, pois já vimos do que é capaz. Por isso, seguir reforçando as bases do nosso sistema e consolidar os conceitos ao máximo é um bom caminho. Trabalhar nisso, aliás, me mostrou como esse ‘esqueleto’ traz opções e abre jogadas sem que sejam necessariamente traçadas”, avaliou o pivô.

Mas, no fim das contas, o que isso significa exatamente? Lopez acredita que essa forma de trabalho vem estimulando os instintos dos jogadores e senso de improviso. “Por enquanto, acho que ainda não inserimos mais do que umas duas jogadas ao nosso playbook. O que nós estamos adicionando é muita movimentação e ritmo, ação e reação”, resumiu.

Presente

Embora não esteja em quadra, Middleton não está em total ausência das atividades do Bucks. Pelo contrário. O ala, a pedido de Rivers, é uma presença em todos os treinos coletivos para que esteja alinhado com o resto do elenco em termos táticos. Ele participa das discussões, assim como as sessões de vídeo. No início da pré-temporada, o veterano apostava que isso ajudaria em sua volta à equipe.

“Eu vou estar em cada treino porque é importante que estejamos juntos. Vamos receber orientações, conversar e discutir tudo juntos. É claro que é uma droga não poder estar em quadra na primeira parte dos treinamentos coletivos. Mas, de certa forma, vamos dividir a quadra. Vou estar lá assistindo a tudo e, assim, espero não retornar tão ‘desentrosado’ do resto do grupo”, contou o atleta de 33 anos.

